桃市社宅一屋難求 市府：下半年5處動工、3處招標

桃園市社會住宅一屋難求，被民代質疑興建速度趕不上需求。市府住宅發展處今天表示，今年下半年除將有5處社宅開工、3處社宅進行招標作業，加上已完工的14處4374戶，全市社宅合計將達6320戶；市府也規畫2030年前自建完工1萬戶，若累計中央興建將達1.5萬戶。

「桃園興辦的戶數，連台北市一半都不到。」議員陳韋曄表示，根據監察院調查報告，截止去年底桃園興辦的社會住宅共有9499戶，其中，中央興辦3949戶，市府興辦5550戶， 跟其他五都比較，

桃園興辦的戶數僅排名倒數第二，更占全國社宅數不到1成，對年輕或弱勢族群實在不利，呼籲市府應該全力盤點閒置土地興辦社宅。

都發局長江南志表示，針對社宅興建，除了將現有土地實質規畫設計動工，同時持續有土地進行盤點才是重要，市府不是僅要完成1萬戶社宅興建，也訂下更大的社宅興建目標，希望依照社宅占總戶數的比例興建，也要求都計變更案件提供社宅土地。

住宅處副總工程司劉柏宏表示，今年下半年除將有5處社宅1301戶開工，8月、12月也分別啟動3處社宅645戶的招標作業，其中已有2處社宅基地上網招標，分別是專案管理及設計監造標案，1處在中壢區中園路二段購物商場旁邊，位處高鐵桃園站與國道1號高速公路內壢交流道中間。

另1處在八德區茄苳段永豐路附近，距離衛福部桃園醫院僅750公尺，第3處是專案管理的標案，在新屋區民族路六段旁，附近230公尺即有知名大賣場，距離中壢地政事務所700公尺，預計12月上網招標。

劉柏宏表示，中壢案將規畫地下2層、地上11層，約260戶；八德區永豐案將規畫地下2層、地上13層，約100戶，未來會有市民活動中心及公托中心；新屋案將規畫地下2層、地上11層，約285戶，3處社宅都分別有1、2、3房型，共可再增加645戶社宅，提供青年就近就業入住所需。

劉柏宏也提到，今年下半年開工的5處社宅共有1301戶，分別有龜山區善捷段336戶、龜山區興安段130戶、蘆竹區新鼻段369戶、蘆竹區大興段73戶、中壢區A20之393戶，其中2處社宅以實驗性質設計了共用客、餐廳及廚房，增加住戶互動性，適合單身或小倆口入住。