桃園社宅供不應求 市府拚2030自辦社宅達萬戶

桃園社會住宅供不應求，現有4千餘戶均住滿，但候補家庭近8千戶，順利候補入住還是今年1月2日第一個工作天就提申請的民眾，排隊名單後段班幾乎沒有機會，民代呼籲加速社宅興建；桃園市住宅發展處表示，今年下半年有中興巷等3處社宅完工招標，可提供645戶，另有5處社宅會開工，預計再增1301戶，會加緊腳步，盡量滿足需求。

國民黨桃園市議員詹江村指出，房地產一直在漲，每坪60幾萬元的房子都有人搭帳篷排隊搶買，以年輕人的經濟狀況來看，幾乎一輩子當屋奴，顯現社宅的重要。他每次開議都反映社宅供不應求狀況，要求市府重視，提出具體數字，不要用包租代管等政策灌水，美化數據。

桃園市都市發展局長江南志表示，2026年之前會動工的社宅8千多戶，2030年前，桃園市自辦社宅應該能到1萬戶，加上中央在桃園辦的社宅，2030年底大概會有1.5萬戶供民眾申租。另外，市長張善政上任後也要求都發局積極推動社宅，都發局也另外盤點了15處可興建社宅的基地，而這些基地能興建的社宅量體未包括在1.5萬戶之內，都發局每周都會盤點審視相關規畫。

中壢中興巷社宅日前報竣，預計10月開放參觀，年底前完成申租及入住作業；另外，桃園下半年有5處社宅開工，分別是龜山區善捷段、龜山區興安段、蘆竹區新鼻段、蘆竹區大興段與中壢區A20案，預計能增加1301戶。值得一提的是，其中二處社宅加入實驗性質，設計了共用客廳、餐廳及廚房概念，盼能增加住戶互動性。

住宅處表示，本周另有2處社宅基地上網招標，基地分別位於中壢區中園路二段購物商場旁，以及八德區茄苳段永豐路附近。另外，新屋區民族路六段知名大賣場旁的基地預計12月上網招標。中壢案目前規畫260戶，八德區永豐案約100戶，未來會有市民活動中心及公托中心。新屋案也有285戶，社宅數量持續增加。