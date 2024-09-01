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苗栗新增5處科技執法取締項目曝 議員：與人本交通相關

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣今天新增5處多功能科技執法路口今天上路，取締取締車輛未禮讓行人等項目。記者范榮達／攝影
苗栗縣今天新增5處多功能科技執法路口今天上路，取締取締車輛未禮讓行人等項目。記者范榮達／攝影

苗栗縣新增5處多功能科技執法路口今天上路，取締車輛未禮讓行人、闖紅燈等項目，縣議員葉忠倫等人支持，認為主要與人本交通相關，有助揮別行人地獄的惡名。

苗栗縣警察局公布今天起科技執法的5處路口及取締項目，包括苗栗市中山路、為公路口車輛未禮讓行人；苗栗市英才路、正發路口車輛未禮讓行人、闖紅燈；苗栗市國華路、民族路口車輛未禮讓行人、闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛；竹南鎮博愛街、大營路口車輛未禮讓行人、闖紅燈；苑裡鎮世界路、新興路口車輛未禮讓行人、闖紅燈。

縣警局指出，警方分析易違規及肇事路口事故原因對症下藥，新增5處科技執法路口，藉由AI科技智慧偵測違規，避免執法爭議及減少員警負擔，改善交通秩序，進而防制事故。

苗栗縣先前在10個路口科技執法，審計室去年決算報告，分析認為有7個肇事熱區建置科技執法，其中頭份市自強路與中華路周遭、中央路與中興路周遭、中正路與信東路周遭，肇事件數不減反增，其餘4個件數雖呈下降趨勢，但年度肇事件數仍逾50件，科技執法成效仍有努力空間。

警方則回應，分析頭份市自強路與中華路周遭等3個肇事熱區的常見肇事原因，均不是科技執法取締項目，警方將於道安會報，提請道路管理單位研議交通改善工程。

葉忠倫說，新增科技執法路口取締項目以未禮讓行人、闖紅燈為主，並沒有無限上綱，他相當支持，近年來政府為洗刷行人地獄惡名，投入大筆經費在人本交通工程，及標誌、標線等方面，必須從教育著手，執法是最後的手段，養成用路人良好習慣。

苗栗縣今天新增5處多功能科技執法路口今天上路，取締取締車輛未禮讓行人等項目。圖／苗栗縣警察局提供
苗栗縣今天新增5處多功能科技執法路口今天上路，取締取締車輛未禮讓行人等項目。圖／苗栗縣警察局提供

科技執法 苗栗市 行人地獄

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