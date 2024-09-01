苗栗新增5處科技執法取締項目曝 議員：與人本交通相關

苗栗縣新增5處多功能科技執法路口今天上路，取締車輛未禮讓行人、闖紅燈等項目，縣議員葉忠倫等人支持，認為主要與人本交通相關，有助揮別行人地獄的惡名。

苗栗縣警察局公布今天起科技執法的5處路口及取締項目，包括苗栗市中山路、為公路口車輛未禮讓行人；苗栗市英才路、正發路口車輛未禮讓行人、闖紅燈；苗栗市國華路、民族路口車輛未禮讓行人、闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛；竹南鎮博愛街、大營路口車輛未禮讓行人、闖紅燈；苑裡鎮世界路、新興路口車輛未禮讓行人、闖紅燈。

縣警局指出，警方分析易違規及肇事路口事故原因對症下藥，新增5處科技執法路口，藉由AI科技智慧偵測違規，避免執法爭議及減少員警負擔，改善交通秩序，進而防制事故。

苗栗縣先前在10個路口科技執法，審計室去年決算報告，分析認為有7個肇事熱區建置科技執法，其中頭份市自強路與中華路周遭、中央路與中興路周遭、中正路與信東路周遭，肇事件數不減反增，其餘4個件數雖呈下降趨勢，但年度肇事件數仍逾50件，科技執法成效仍有努力空間。

警方則回應，分析頭份市自強路與中華路周遭等3個肇事熱區的常見肇事原因，均不是科技執法取締項目，警方將於道安會報，提請道路管理單位研議交通改善工程。