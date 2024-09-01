苗市為公路闢人行道 跳過私有地

苗栗縣政府規畫在苗栗火車站前為公路從福星街至國華路口，打造寬約2.5公尺的人行道，但卻發現為公路嘉盛橋至國華路口100多公尺處，住家騎樓至道路之間路面，不知何故「卡」了一條私人住宅區、行水區。苗栗市公所徵收無名，縣府雖仍推進人行道工程，但這一段只能暫時喊停。

苗栗縣政府盤點苗栗市、頭份市、竹南鎮，去年斥資9000萬元改善行人通行環境及路面設施，未料苗栗市人行道工程爆出私人土地爭議，縣府、市公所及地主、住戶數次協調沒有結果。

市公所指出，嘉盛橋、國華路間的為公路北側，在住家與道路間，竟然有狹長一條100多公尺長的私人部分住宅區、部分行水區，當初不知道何故未畫入道路一併徵收？「歷史共業」問題，因不屬於道路等公共設施用地，公所無法強制徵收，也不能移容積率。

該路段沿線有27戶住戶，部分住戶說，1975年就蓋房子，今年初才發現住家前，竟有私有地，地主還在土地上放置三角錐主張權益。

地主主張，基於公益及公眾通行等整體考量，公家機關施作人行道工程，不能視若無睹，應一併辦理土地徵收或價購，解決問題。

縣府指出，嘉盛橋、國華路間的私人土地爭議，沒有解決前，暫時不會施工。其餘為公路人行道工程仍會推進，目前放樣中，預計11月完工。