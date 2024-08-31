龜山啤酒搖滾音樂節好嗨 9大主題濃濃在地魅力
「2024High龜山啤酒搖滾音樂節—海盜傳奇」今晚在桃園市龜山區桃園酒廠舉辦，整個廠區萬頭鑽動，隨著音樂品嘗美食、飲品讓湧入的逾萬名大小民眾都好嗨，趁著周末解放壓力，桃園市副市長王明鉅晚間出席時表示，今晚現場人數已超過萬人，人山人海的景象十分壯觀，由於今年活動有航海大冒險等9大主題，除了搖滾音樂表演，還設有適合年輕族群的單身聯誼派對、親子著色活動、調酒比賽、划槳比賽以及市集等精彩項目，吸引市民參與，龜山啤酒節真是越辦越成功。
主辦的龜山區公所表示，龜山啤酒節已邁入第5年，今年與市府經發局聯手擴大活動規模，透過跨局處合作，將活動的宣傳效益最大化，讓龜山啤酒節的聲勢更加遠播。不僅為居民帶來了夏日參與活動的機會，更是展示了龜山在地的社區凝聚力和文化魅力。
區長張嘉平說，今年活動以航海冒險及海盜元素為元素，9大主題無論是海盜的愛情探險、加勒比海調酒賽、前往金銀島、船長之聲、航海大冒險、我要成為航海王、航海風情快拍、寶藏秘境，以及包括蕭秉治、玖壹壹等大咖天團的演出，打造今夏桃園最具冒險、歡樂、最High的視、聽覺的音樂饗宴，還有超過50個美食、飲品、特色餐車及餐酒館等攤位，讓大家吃好喝好，歡迎明年再來玩。
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