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風箏節 新竹漁港飛龍在天

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
新竹國際風箏節昨起一連兩天在新竹漁港舉行，不少親子來欣賞風箏美景，尤其暴龍風箏最受小朋友歡迎。記者巫鴻瑋／攝影
新竹國際風箏節昨起一連兩天在新竹漁港舉行，不少親子來欣賞風箏美景，尤其暴龍風箏最受小朋友歡迎。記者巫鴻瑋／攝影

新竹市國際風箏節昨起一連2天在新竹漁港舉行，吸引親子欣賞風箏翱翔天空的繽紛美景，今年以龍年為主題，有不少恐龍、暴龍造型風箏飛上天，還有超過10層樓高的德國三頭龍風箏，孩子們看得目不轉睛。不少民眾把握好天氣來野餐、逛市集、放風箏，市府初估昨天湧入5萬人，將漁港周邊交通塞得水泄不通。

新竹以九降風聞名，滿天飛的龍造型風箏爭奇鬥妍，尤其暴龍風箏一登場，小朋友興奮得驚嘆連連，新竹市吉祥物「皮卡」造型風箏首度飛上天，競技風箏賽場更是場面刺激，遊客掌聲不斷。

代理市長邱臣遠說，新竹風箏節有在地特色，更具國際化，今年有來自德國、法國、哥倫比亞、印尼、泰國5個國際團隊，與台灣風箏好手一較高下，德國隊帶來超過10層樓高的三頭龍風箏，領軍超過50隻巨龍風箏，壯麗場面引人入勝。

晚上則有上百個夜光風箏在夜空中閃耀，還有Q萌版的暴龍風箏、搖頭擺尾的夜光東方龍風箏，市府統計，昨天吸引逾5萬人次爭睹風箏魅力，因人潮超乎預期，新竹漁港停車場滿位，周邊交通幾乎癱瘓，就連台68線快速公路也回堵5公里，市府啟動外圍管制。

今天風箏節還有活動，市府呼籲民眾多使用免費市區接駁車或騎乘機車到新竹漁港會場，才能玩得盡興。

德國 新竹 風箏節

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