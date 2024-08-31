車潮回堵進市區！新竹風箏節湧10萬人釀交通癱瘓 網友怪罪高虹安

2024新竹市國際風箏節今天登場，但湧入現場的人數超乎預期，到傍晚已經近10萬人擠進，造成新竹漁港到處都被塞爆，就連車潮都回堵進市區，不少民眾抱怨交通大打結，甚至網友還怪罪高虹安。新竹市府呼籲民眾「不要再開車進入港區」，建議搭接駁車前往。

新竹市府表示，因今天是新竹市國際風箏節首日，吸引大量遊客前往參加，會場汽車停車場已經滿位，新竹漁港港區已啟動外圍管制，建議民眾勿開車入港，提醒民眾可騎乘機車或搭接駁車前往。

據了解，今天風箏節有許多家長帶著孩子前來賞風箏，甚至不少民眾特地前來野餐、放風箏、逛市集，吸引萬名遊客將新竹漁港塞得水泄不通，但臨近傍晚過後，現場人潮不減反增，不少遊客都是衝著夜光風箏要來一睹為快。

不過風箏節因人潮超乎預期，今天下午新竹漁港周邊交通已經完全癱瘓，就連台68線快速公路都因此回堵5公里以上，到傍晚時分，車潮甚至造成台15線、台61線西濱快速道路大塞車，甚至北區東大路、西濱路一段、竹北市中正西路都出席塞車車潮。

風箏節塞車情況也在PTT引起討論，還有網友怪罪高虹安而留言「高真爛」，不過也有網友指出每年風箏節都會吸引大批人潮，並非今年才這樣。

新竹市府2天活動期間提供交通接駁車疏運，分別從新竹火車站、樹林頭停車場都有往來新竹漁港的接駁車，最晚出發的班次為晚上7點、返程離開漁港為晚上9點，每15到20分鐘一班車，在港內也有往來第三停車場與活動會場的接駁服務，每10到15分鐘一班，最後發車時間為晚上7點。