巨龍登場！5萬人塞爆新竹風箏節 小朋友最愛暴龍風箏

2024新竹市國際風箏節今天正式登場，上午就有許多家長帶著孩子前來賞風箏，甚至不少民眾特地前來野餐、放風箏，一天就吸引萬名遊客將新竹漁港塞得水泄不通，新竹市府歡迎民眾周日還有一天，不要錯過一年一度的風箏節。

代理市長邱臣遠表示，新竹風箏節不僅在地化有特色，更具國際化，今年有來自德國、法國、哥倫比亞、印尼、泰國等5支國際團隊，與台灣的風箏好手一較高下，其中德國隊帶來逾10層樓高的三頭龍風箏，領軍超過50隻巨龍風箏，壯麗場面引人入勝。

新竹國際風箏節今明2天在新竹漁港登場，因今年主題以龍年為主題，因此滿天的龍造型風箏非常吸睛，尤其暴龍風箏一登場，更是引得現場小朋友驚呼連連，就連新竹市的吉祥物「皮卡」風箏也一起飛上天，同時競技風箏賽場更是場面刺激，遊客掌聲連連。

除了白天風箏場面壯觀，風箏節2天晚間還有炫目的夜光風箏將登場，今年將有超過百隻夜光風箏在夜空中閃耀，其中不僅有Q萌版的暴龍風箏亮麗登場，還有搖頭擺尾的夜光東方龍風箏也將在夜空中閃閃發光。

新竹市府表示，今天開幕首日就已經吸引超過5萬人次爭相目睹新竹風箏節魅力，明天還有一天，預計會吸引超過10萬人，歡迎全國朋友來到新竹漁港賞風箏，親身體驗這場全台最大規模的風箏嘉年華。

不過風箏節因人潮超乎預期，今天下午新竹漁港周邊交通已經完全癱瘓，就連台68線快速公路都因此回堵5公里以上。新竹市府建議，因新竹漁港汽車停車空間有限，呼籲民眾多使用免費市區接駁車、騎乘機車，以免塞在路上錯失寶貴假日時間。