網美景點快拍 桃園「9月雪」韭菜花季超浪漫

桃園市大溪區韭菜種植面積約100公頃，因大漢溪水質及當地土壤優良，因此種出全台最優質韭菜，不只有清香，口感還清脆，而韭菜花於每年9月盛開，雪白色的花又被稱為9月雪，活動今起至9月30日將有小旅行、食農體驗等活動，歡迎民眾參與。

台灣擁有全台灣最大面積的韭菜花田，主要栽種於石門水庫及大漢溪沿岸而韭菜花約於每年9月盛開，今花季正式拉開序幕，大溪區農會於花田設置5個裝置藝術點可拍美照。

桃園市副市長蘇俊賓表示，桃園的蔬菜是北台灣品質最好的，不過缺乏行銷沒品牌，因此去年請農業局協助大溪農會找預算及資源支持將品牌打響，並設計韭菜寶寶撲滿一同推廣。

蘇俊賓說，桃園擁有100公頃的韭菜田，搭配最讚的大漢溪水質及土壤，因此種出最好品質韭菜，且韭菜膳食纖維高，又有抗氧化功效，桃園在地蔬菜應給自己小孩吃，因此桃園市教育局也合作讓韭菜製成水餃、煎餅，小朋友接受度高相當喜愛，將持續和相關局處共同推廣。

今年獲韭菜品質競賽冠軍農友黃金亮表示，他種植韭菜約10年，面積約3公頃，這次獲獎相當開心，因韭菜需於陰涼地方種植、濕度也需剛好，若是太陽太大還要加架網保護，因此種出口感清脆，味道清香的韭菜。

除欣賞花海美景，今明2天大溪區農會於中庄景觀土丘舉辦農特產品展，結合青年農民、產銷班、家政班、大溪中庄休閒農業發展協會，販售韭菜相關產品及在地美食、食農體驗、舞蹈表演等。另大溪中庄休閒農業發展協會9月7日至15日於七張福德宮周邊規畫農事體驗小旅行、韭菜主題DIY、小農市集及每日限量韭揚蛋、韭菜蛋捲等活動，有興趣的民眾可至「大溪中庄休閒農業發展協會」臉書粉絲專頁搜尋更多資訊。