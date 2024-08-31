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台61線龍港至白沙屯鋪面改善 南下9月1日起封閉15天

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台61線（西濱快速公路）後龍鎮龍港至通霄鎮白沙屯路段鋪面改善，9月1日起點南下車道封閉15天，用路人注意改道。圖／公路局中區養護工程分局苗栗工務段提供
台61線（西濱快速公路）後龍鎮龍港至通霄鎮白沙屯路段鋪面改善，9月1日起點南下車道封閉15天，用路人注意改道。圖／公路局中區養護工程分局苗栗工務段提供

台61線（西濱快速公路）後龍鎮龍港至通霄鎮白沙屯路段鋪面改善，9月1日起點南下車道封閉15天，公路局中區養護工程分局苗栗工務段籲請用路人依指示改行駛台6線及台1線替代道。

苗栗工務段辦理台61龍港至白沙屯南下路段鋪面工程，9月1日上午8點至15日下午6點管制車輛通行，封閉台61線105公里300公尺龍港路段至白沙屯路段，及109公里後龍鎮赤土崎上、下匝道。

南下車輛在台61線龍港匝道匯出，接台6線替代道路往東至台1線右轉南下，至白沙屯交流道上匝道，接回台61線主線續往南行駛，施工封閉期間，苗栗工務段請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣台中分台路況廣播，或查詢公路局網頁，及智慧化省道即時資訊服務網

台61線（西濱快速公路）後龍鎮龍港至通霄鎮白沙屯路段鋪面改善，9月1日起點南下車道封閉15天，用路人注意改道。圖／公路局中區養護工程分局苗栗工務段提供
台61線（西濱快速公路）後龍鎮龍港至通霄鎮白沙屯路段鋪面改善，9月1日起點南下車道封閉15天，用路人注意改道。圖／公路局中區養護工程分局苗栗工務段提供

白沙屯 西濱快速公路 車道

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