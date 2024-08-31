竹東人錯愕！新竹客運結束逾半世紀經營 業者發感謝文

新竹客運日前突然宣布將結束竹東站的公車服務，有9條路線都受影響從明天起停駛，讓不少竹東人大為錯愕，擔心以後沒車可搭，不過新竹客運業者也發文感謝旅客多年來的陪伴與支持，坦言不敵大環境，只能選擇結束路線經營，不過未來會由新的客運業者「捷乘客運」接手服務竹東民眾。

新竹客運表示，感謝桃竹苗鄉親多年支持，由於整體大環境的變遷，再加上少子化、疫情衝擊，以及私人運具的增加，導致客運乘客數量大幅減少，新竹客運在面臨長期虧損的情況下，依然不畏艱難堅持營運至今，然而由於營運環境日益艱困，最終不得不遺憾地決定結束公路客運竹東山區的路線業務。

新竹客運經營竹東地區的旅客載運服務至少可以回溯到80年前，當時甚至不是由客運汽車旅運，而是靠軌道台車接送民眾往來，第二次世界大戰後的1946年即設立竹東辦事處，後來隨著汽車客運業務擴大，竹東也逐漸成為周邊鄉鎮的客運轉運中心，1966年新竹客運更在東寧路設立竹東總站，旅客可搭乘客運前往關西、芎林、橫山、峨眉、北埔、尖石、五峰、甚至苗栗縣的頭份珊珠湖。

竹東總站設立後的半世紀以來，新竹客運旅客量都是逐年上升，尤其大量學生仰賴新竹客運的公車來往學校之間，不少竹東人也是依靠新竹客運的公車往來周邊鄉鎮或前往新竹市區上班，但近10年因家庭擁車率上升，客運旅客量受到嚴重衝擊。

消息一出讓不少竹東，甚至尖石五峰的民眾大為錯愕震驚，從小搭到大的公車終於不敵時代變遷結束營業，還有民眾擔心之後小朋友上課沒公車可以搭怎麼辦，老人家出門買菜、到市區採買也都需要搭公車，希望新竹客運不要結束營運。

新竹客運也不捨地在官網發文「過去能夠為大家提供便利舒適的交通運輸服務，是我們的榮幸」要與長期以來乘坐新竹客運的竹東民眾告別，並預告9月1日起將由「捷乘客運」接手服務竹東民眾，同時承諾新竹客運會繼續經營新竹到台北及台中的國道客運。