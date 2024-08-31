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桃園鐵路地下化平鎮站地方盼南移200公尺 交通部未回應

聯合報／ 記者鄭國樑翁唯真／桃園即時報導
交通部規畫桃園鐵路地下化平鎮站在臨時站旁，圖為臨時站工程在新富一街的圍籬。記者翁唯真／攝影
交通部規畫桃園鐵路地下化平鎮站在臨時站旁，圖為臨時站工程在新富一街的圍籬。記者翁唯真／攝影

桃園鐵路地下化平鎮永久站是地下化8個車站最早決標的工程，不過未來地下化車站站體月台位置要放哪裡，先前地方上就有不同的看法，並憂心助長土地炒作，市政府好不容易與民代，里長們協調達成共識，希望在環南路心路基金會一旁的空地設站，不過主辦單位交通部鐵道局對地方意見一直沒回應，並傳出仍執意把永久站放在臨時站旁，另外規畫地下連通道，讓乘客走200公尺進車站。

在地議員陳韋曄、舒翠玲指出，如果鐵道局還是很堅持永久站要放在臨時站旁，勢必造成多數搭車的民眾要走200公尺才能到平鎮火車站，各地的火車站應該沒幾個要走200公尺才能進車站搭車。明明開發基地內靠近心路基金會有一處約1公頃用地，車站放在這裡以後還能和未來的捷運橘線共站，加上這裡鐵路地下化以後會有新生的廊帶，可以規畫至少9個月台的客運轉運站，形成一個完整的交通樞紐。

舒翠玲表示，前市長鄭文燦任內，她就反映平鎮永久站站體如果放在臨時站旁邊，聯外道路新富一街只有8公尺寬100多公尺長的新富一街，其他都是巷道，民眾如果搭計程車或家人朋友開車送到車站，因為車站前沒腹地可以停車，只能停路邊下車，尖峰時間很容造成車輛回堵，但前市府和鐵道局卻一直不回應地方上多數民意。

陳韋曄也說，平鎮火車站的定位是通勤站，新富一街路真的窄，心路基金會旁的空地在臨時站南側，可以規畫站體、月台、廣場、停車場，還能和客運、捷運橘線共站很方便，如果車站放在新富一街，另外規畫一條200公尺長的地下連通道接空地，等於以後許多要搭火車的民眾、通勤族必須在車站200公尺外下車，走地下通道才能到車站搭車，上班上學大家趕時間，200公尺一定會趕出火氣。

桃園市政府捷運工程局表示，過去和鐵道局協調鐵路地下化工程時，就建議平鎮站放在心路基金會旁的可用的空地，目前還在協調中。副市長蘇俊賓表示雖然主辦單位是鐵道局，不過市府會積極反映。包括秘書長溫代欣到市府前在鐵道局任職，也都出面協調，會讓中央了解地方的看法。

交通部 心路基金會 桃園 火車站 鐵道

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