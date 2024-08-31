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海洋觀光季…苗栗海域今天放流4萬多尾魚苗 今還有晚會
苗栗縣政府、福智佛教基金會今天分別在外埔漁港，及龍鳳漁港一帶海域，共放流1萬尾黑棘鯛 （俗稱黑鯛魚），及3萬多尾布氏鯧鰺魚苗，外埔國小師生參與體驗，永續海洋漁業資源。
苗栗縣海洋觀光季今天魚苗放流揭開序幕，立委陳超明、縣府農業處長陳樹義，及縣議員張佳玲、葉忠倫等人，與外埔國小師生一早排列，將1萬尾黑鯛魚苗，放流外埔漁港。
農業處指出，黑棘鯛魚苗經過健康檢查，確保魚苗能夠適應自然環境成長，並透過學童親手將一尾尾魚苗放入大海的過程，加深學童保護海洋意識，深耕海洋教育。
海洋觀光季今天晚上在外埔漁港，將舉辦大型晚會，白安、邱軍、溫妮、翁立友、蔡佳麟、閻奕格及新生代男團Ozone等藝人團體表演，現場還有農漁特產市集展售、紀念小物免費發送、有獎徵答等精彩活動，縣長鍾東錦邀請全國民眾到場同樂。
另外，福智佛教基金會今天則在龍鳳漁港附近海域，放流3萬3200尾布氏鯧鰺魚苗，今年先前放流3萬7200尾嘉鱲魚苗、5萬3000尾黑鯛魚苗，去年也放流37萬100尾魚苗。
福智佛教基金會指出，今天放流的布氏鯧鰺魚苗魚苗種類經過挑選，適合苗栗海域生存，希望藉由高生存率及高產卵量，增加周遭海域漁業資源，彌補自然生產力的不足，為海洋生態永續發展盡心力，對縣府推動慢魚計畫正面助益。
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