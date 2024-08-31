私有地忘了徵收？苗栗市為公路100多公尺人行道暫不施作
苗栗市為公路嘉盛橋至國華路口100多公尺，住戶騎樓至道路中間，不知何故「卡」了一條狹長約寬2.5公尺左右私人住宅區、行水區。市公所徵收無名，縣府人行道工程這一段也暫時喊停。
苗栗縣政府盤點苗栗市、頭份市、竹南鎮，去年9000萬元改善行人通行環境及路設施，其中，苗栗市選定苗栗火車站前為公路從福星街至國華路口約1公里路段，建置寬約2.5公尺人行道，其中，嘉盛橋、國華路間北側用地，爆出私人土地爭議，縣府、市公所及地主、住戶數次協調沒有結果。
市公所指出，嘉盛橋、國華路間的為公路北側，住家與道路間，竟然有狹長一條100多公尺的私人部分住宅區、部分行水區，寬約2.5公尺，當初不知道為什麼沒有劃入道路一併徵收？「歷史共業」的問題，因不屬於道路等公共設施用地，公所無法強制徵收，也不能移容積率。
沿線有27戶住戶，部分住戶說，1975年就蓋房子，直到今年初才赫然發現住家前，竟有私有地，地主甚至還在土地上放置三角錐主張權益，一度還傳出騎樓也占用到私有地，後來重測後，發現是誤差，澄清並沒有占用。
地主則主張重測前後，土地範圍有落差，造成權益受損，且基於公益及公眾通行等整體考量，公家機關施作人行道工程，不能視若無睹，應一併辦理土地徵收或價購，徹底解決問題。
縣府則指出，為公路人行道工程逐步推進，目前放樣中，至於嘉盛橋、國華路間的私人土地爭議，沒有解決前，暫時不會施工。
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