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1500毫米水管漏水搶修 苗栗縣5萬戶受影響37個小時

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣5萬多戶9月3日8點至4日晚上9點，停水或水壓降低5萬多戶。本報資料照片
苗栗縣5萬多戶9月3日8點至4日晚上9點，停水或水壓降低5萬多戶。本報資料照片

台灣自來水公司第四區管理處鯉魚潭給水廠緊急修復台中市三豐路五段1500mm口徑水管漏水，第三區管理處配合9月3日8點至4日晚上9點，苗栗縣5萬多戶停水或水壓降低37小時，請用戶注意。

第三區管理處指出，停水區域包括苗栗縣三義鄉、西湖鄉，苑裡鎮、通霄鎮，苗栗市新英、南勢、新川、福麗、恭敬、高苗、水源里，銅鑼鄉中平村除外，及後龍鎮中和里、福寧里、南港里、龍坑里停水，影響戶數4萬3802戶；水壓降低區域銅鑼鄉中平村、公館鄉7338戶。

影響地區用戶留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭，停水期間應關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，此外，易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全，建築物自來水進水口低於地面用戶，停水期間請將總表前制水閥關閉，避免發生可能虹吸汙染。

三區處表示，民眾臨時取水站地點，可以上官網，「停水／減壓公告」的「臨時供水站查詢」項，用戶免付費服務專線「1910」。

停水 苗栗縣

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