串連好市多、迪卡儂 建商捐建關埔8號空橋動工

新竹市關埔地區規畫以12座空橋連接各大樓與商場，繼首座由市府施作的空橋在7月動工後，首座建商以公益捐建的「8號空橋」也在昨天動工，將串連好市多與迪卡儂兩大商場，建商宣示1年內完工。竹市府昨也強調，空橋計畫持續進行，全數完工後將有約2公里長的空橋串連區域內各角落。

關埔空橋預計興建12座，其中4座由新竹市政府施作，目前已發包施作中，另8座提供民間廠商認養捐建，已有6座確認捐建廠商。富宇建設投入3000萬元捐建3座空橋，捐建首座昨動工。

富宇建設總經理鍾堯明說，空橋設計採用市府規定的清亮結構，配備頂蓋和夜間照明，捐建共3座空橋預計在3年內完成串連，讓沿線2樓商鋪也能夠營業，帶動區域商業活絡。

代理市長邱臣遠昨出席動工典禮，他說，市長高虹安上任後，關埔空橋是市府施政重點，也是新竹市重要的行人交通改善計畫。未來全區空橋系統將提升行人安全、學童通學便利，以及地方商圈活絡，甚至改善城市美觀。

竹市府指出，公益捐建空橋完工後，將由市府辦理驗收接管。未來將持續在各審議過程中強調公益性，透過相關獎勵、都市土地開發利得回饋、擴大民間參與協助開闢及公務預算編列的方式，積極實現關埔空橋串連的目標。