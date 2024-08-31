桃園長照及突發需求 口惠實不至？

政府近年力推長照服務，但有家屬向桃市議員謝美英哭訴，長輩心肌梗塞昏迷，求助長照服務卻要等90天後再評估失能，等不到長照資源「及時雨」就離世。議員建議市府成立專責長照處。副市長蘇俊賓說，長遠來看成立長照處有需要，現階段先提升長照能量、研議簡化申請、審核流程。

台中市衛生局指出，中市訂有個案管理流程，從申請至照專評估完成為4天，個管訪視計畫3天內完成，宣導民眾利用1966專線電話，或全國首創的台中「長照即時通App」，由專人或線上受理服務申請，縮短申請時間。

桃園市議會昨天專案報告，謝美英質詢，衛福部訂定的長照服務流程，從照專到個案家中評估到核定「建議7天內完成」，實務上民眾申請流程費時常等不及，核准後也用不到，最需要幫手的「黃金天數」，卻卡在審核過程，政府幫不上忙，根本「口惠實不至」。

有家屬反映，長輩跌倒後提出長照陪伴需求，走完評估流程核准後，長輩生活已可自理，申請到資源卻用不到了；有家屬哭訴，長輩心肌梗塞昏迷指數3，等不到長照挹注就離世，甚至是突發腦溢血開刀住院，家人想在長輩出院前把家中無障礙廁所準備好，但承辦人卻回覆，要「等病患出院後到府評估」才能補助。

桃市議員舒翠玲質詢，長照員的標準、基本照護技能不一，長照單位應分級管理，有的只需要送餐，有的卻要操作氧氣設備，一旦人力不足，會出現技能水準落差，影響長照品質。

桃市衛生局回應，一般評估約1周，但長照需求種類多，例如輔具需要丈量及評估，已檢討縮短長照申請流程，例如照管中心分轄區派案，主責照專24小時內，應主動聯繫案家了解需求及規畫，每月定期監測服務時效。

市府表示，9月2日起，市府1樓綜合服務櫃檯設立長照申請諮詢窗口，提供便捷服務；照管中心會協調相關單位訪視評估，加速提供服務。