消防署113年車禍救援挑戰賽 桃市消防局奪冠

內政部消防署今年車禍救援挑戰賽經過2天24場的激烈賽事，30日圓滿落幕，最終成績出爐，由桃園市政府消防局「桃園車禍救援小組」、新北市政府消防局「德音快搜菁英戰隊」及高雄市政府消防局「高雄脫困救援隊（KERT）」分別獲得前3名佳績。

消防署今年車禍救援挑戰賽於29日及30日在南投竹山訓練中心舉行，29日在署長主持啟動儀式後正式展開，11個縣市消防機關及日本隊伍共計12隊，同場較勁國內最大車禍救援賽事並爭取最佳成績。

今年挑戰賽由桃園市政府消防局-桃園車禍救援小組、新北市政府消防局-德音快搜菁英戰隊及高雄市政府消防局-高雄脫困救援隊（KERT）分別獲得前3名佳績。此外由德音快搜菁英戰隊獲得最佳指揮、桃園車禍救援小組同時獲得最佳救助及最佳救護獎項。

日本隊TIRAEMT、基隆市消防局「基隆精英隊（基精隊）」、臺北市政府消防局「北市消防TFD」、苗栗縣政府消防局「龍飛翱翔」、臺中市政府消防局、南投縣政府消防局「NTFD美南腿隊」、臺南市政府消防局「浴火南消」、花蓮縣消防局、及臺東縣消防局「東技鍊割」等隊伍頒發最佳精神獎項。

消防署表示，這次競賽規則依據車禍救援5大步驟：「觀察、安全、接近、開創空間、脫困」，以達到安全有效率的救援目標，並著重「指揮與團隊」、「安全」、「脫困技術」、「傷患到院前救護」及「器材運用」等5項指標，並分為指揮、救助技術及醫療評核等3個項目評分，賽事情境參考世界救援組織（World Rescue Organization，簡稱WRO）舉辦世界救援挑戰賽評分指南及情境規劃「標準脫困」及「複雜脫困」2個情境，每支隊伍均需參加2個情境，在「標準脫困」情境中，參賽隊伍必須於20分鐘救出1名傷者，在「複雜脫困」情境中，參賽隊伍必須於30分鐘救出2名傷者，相較於「標準脫困」情境必須面對更為複雜的車禍情境及傷患處理。

除了本次賽事外，同一時間在賽場周圍同時辦理「車禍救援及救護相關器材展示」活動，由國內車禍救援及救護相關廠商進駐設置展示攤位，使各隊參賽人員除了互相觀摩學習車輛救援技巧外，同時也可以瞭解廠商最新救援器材發展，並提供救災實務經驗及需求，使廠商研發更新更好的救災器具，共同提升消防救助技術及救援效率。