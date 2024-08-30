消防署113年車禍救援挑戰賽 桃市消防局奪冠
內政部消防署今年車禍救援挑戰賽經過2天24場的激烈賽事，30日圓滿落幕，最終成績出爐，由桃園市政府消防局「桃園車禍救援小組」、新北市政府消防局「德音快搜菁英戰隊」及高雄市政府消防局「高雄脫困救援隊（KERT）」分別獲得前3名佳績。
消防署今年車禍救援挑戰賽於29日及30日在南投竹山訓練中心舉行，29日在署長主持啟動儀式後正式展開，11個縣市消防機關及日本隊伍共計12隊，同場較勁國內最大車禍救援賽事並爭取最佳成績。
今年挑戰賽由桃園市政府消防局-桃園車禍救援小組、新北市政府消防局-德音快搜菁英戰隊及高雄市政府消防局-高雄脫困救援隊（KERT）分別獲得前3名佳績。此外由德音快搜菁英戰隊獲得最佳指揮、桃園車禍救援小組同時獲得最佳救助及最佳救護獎項。
日本隊TIRAEMT、基隆市消防局「基隆精英隊（基精隊）」、臺北市政府消防局「北市消防TFD」、苗栗縣政府消防局「龍飛翱翔」、臺中市政府消防局、南投縣政府消防局「NTFD美南腿隊」、臺南市政府消防局「浴火南消」、花蓮縣消防局、及臺東縣消防局「東技鍊割」等隊伍頒發最佳精神獎項。
消防署表示，這次競賽規則依據車禍救援5大步驟：「觀察、安全、接近、開創空間、脫困」，以達到安全有效率的救援目標，並著重「指揮與團隊」、「安全」、「脫困技術」、「傷患到院前救護」及「器材運用」等5項指標，並分為指揮、救助技術及醫療評核等3個項目評分，賽事情境參考世界救援組織（World Rescue Organization，簡稱WRO）舉辦世界救援挑戰賽評分指南及情境規劃「標準脫困」及「複雜脫困」2個情境，每支隊伍均需參加2個情境，在「標準脫困」情境中，參賽隊伍必須於20分鐘救出1名傷者，在「複雜脫困」情境中，參賽隊伍必須於30分鐘救出2名傷者，相較於「標準脫困」情境必須面對更為複雜的車禍情境及傷患處理。
除了本次賽事外，同一時間在賽場周圍同時辦理「車禍救援及救護相關器材展示」活動，由國內車禍救援及救護相關廠商進駐設置展示攤位，使各隊參賽人員除了互相觀摩學習車輛救援技巧外，同時也可以瞭解廠商最新救援器材發展，並提供救災實務經驗及需求，使廠商研發更新更好的救災器具，共同提升消防救助技術及救援效率。
最後消防署表示，113年車禍救援挑戰賽在各參賽的縣市政府消防局、承辦單位社團法人中華民國救助技術發展與諮詢協會及協辦單位財團法人消防發展基金會、社團法人台灣災難醫療隊發展協會、辰秝國際有限公司、各參展的廠商及本次賽事指揮、救助技術及醫療評估的所有裁判與工作人員等全力支持與配合下，畫下圓滿的句點。
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