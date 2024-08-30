桃市府都市更新專案辦公室揭牌 張善政提4任務

桃園市長張善政今日下午前往住宅發展處，出席都市更新專案辦公室成立揭牌，並表示都市更新勢在必行，桃園是6都最年輕的城市，更應未雨綢繆積極推動，在有力的組織下更能有效推動事半功倍，市府為此成立都市更新辦公室，計畫明年成立「住宅及都市更新中心」，期盼各界持續支持，確保桃園在都市更新領域中穩步前進。

張善政感謝國土署和市議會的支持，表示都市更新專案辦公室將肩負推動都市更新、防災都更與協助民間申請公辦都更，及培訓都更推動師專案計畫4大任務，引領未來桃園市都市更新進程，確保在建物老舊情形更嚴重前，及早展開都市更新工作。

都發局表示，桃園市住宅總量為87.4萬戶，其中屋齡達50年以上的老宅占比4.6%，意即有4萬戶之多，舊市區面臨屋齡老舊、巷道狹窄及公共安全等問題，亟需推動更新，都市更新專案辦公室以全新的組織，推動專案計畫開啟桃園都更新篇章。