苗縣高樓建築增加 新式雲梯車添高空救災量能

苗栗縣頭份及竹南地區發展快速，高樓建築增加，縣府爭取中央補助添購1輛新式50公尺雲梯車今天啟用，有助強化高空救災量能。

苗栗縣消防局在頭份市上興里辦理50公尺雲梯車啟鑰典禮暨高樓救災演練，縣長鍾東錦、苗栗縣議會副議長張淑芬、頭份市長羅雪珠等人到場見證。

消防局指出，頭份市及竹南鎮近年發展迅速，新建高樓建築增加，目前縣內9棟16樓以上超高層樓建物（50公尺以上）也多位於這2大市鎮。

消防局說，縣內原本僅有1輛50公尺雲梯車，車齡已18年，經縣府去年向中央爭取補助新台幣4000萬元，添購1輛新式50公尺雲梯車，搭配既有2輛30公尺雲梯車，有助強化頭份竹南地區高空救災量能。

消防局表示，高層建築物火災搶救，除透過內部安全樓梯間避難逃生外，建築物外部即是運用雲梯車，從外部開口救出受困人員，以50公尺雲梯車高度將可救助約12層樓（考量轉折及操作穩定性）高度樓層，另可作為高樓層火災外部開口射水滅火、周界射水防護，以及從運載纜車上出水口延伸水帶入室滅火等。

縣長鍾東錦表示，消防工作不僅需要先進設備，更需加強防災安全教育，責成消防局定期消防安全檢查，並強化戰術技能演練，高樓本身也要加強防火管理、防火宣導及避難逃生知識，如此才能有健全的高樓建築物安全體系。