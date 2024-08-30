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40年中壢藝術館耐震補強9月起整修 停車場照常開放
桃園中壢藝術館於1985年落成啟用，因建築年齡近40年，加上近期台灣的地震頻繁且規模較強，2022年就委託桃園結構工程公會辦理耐震能力評估，為符合最新耐震能力，考量場館安全，故為今年9月至明年初做場館耐震補強工程施作，預計經費3000萬元。
中壢藝術館中美路上、中正公園旁邊，1985年落成至今，是桃園具代表性的藝文場館，推動著桃園展演藝術發展與傳承的時代意義，歷年來完成外牆整修，外觀由原本傳統紅磚建物，翻修成以白色為主色調的現代風建築，音樂廳後台隔音改善、觀眾席地坪及座椅、廁所等多項設施也逐步更新優化。
桃園市文化局說，藝術館於2022年6月委託桃園結構工程公會辦理耐震能力評估，耐震補強為原排定工程，非0403大地震有嚴重問題影響，為符合最新耐震能力，再次啟動建築物耐震補強工程，第一、二展覽室天花板碳纖維補強及更換新窗，為場館賦予新風貌與生命力，故今年9月至明年場館耐震補強工程施作，工程費用約3000萬元。
工程期間館內自1樓以上空間的音樂廳、展覽館與演講廳暫停開放，但期間對藝文推廣的服務不打烊，仍開放場地的預約借用與藝文諮詢服務，並排定音樂廳明年上半年30多場演出，包含深受大家喜歡的民歌50高峰會，與兒童最愛的日本飛行船小飛俠彼得潘與Ｏ劇團的巧虎大型舞台劇等，並積極邀請下半年的演出活動，而地下停車場照常開放使用。
另去年度的展覽也在緊鑼密鼓排定檔期中，為明年即將40歲的中壢藝術館，積累更多元的藝文能量蓄勢待發，相關演出資訊請留意桃園市政府藝文設施管理中心官網或中壢藝術館臉書粉絲專頁公告。
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