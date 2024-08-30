40年中壢藝術館耐震補強9月起整修 停車場照常開放

桃園中壢藝術館於1985年落成啟用，因建築年齡近40年，加上近期台灣的地震頻繁且規模較強，2022年就委託桃園結構工程公會辦理耐震能力評估，為符合最新耐震能力，考量場館安全，故為今年9月至明年初做場館耐震補強工程施作，預計經費3000萬元。

中壢藝術館中美路上、中正公園旁邊，1985年落成至今，是桃園具代表性的藝文場館，推動著桃園展演藝術發展與傳承的時代意義，歷年來完成外牆整修，外觀由原本傳統紅磚建物，翻修成以白色為主色調的現代風建築，音樂廳後台隔音改善、觀眾席地坪及座椅、廁所等多項設施也逐步更新優化。

桃園市文化局說，藝術館於2022年6月委託桃園結構工程公會辦理耐震能力評估，耐震補強為原排定工程，非0403大地震有嚴重問題影響，為符合最新耐震能力，再次啟動建築物耐震補強工程，第一、二展覽室天花板碳纖維補強及更換新窗，為場館賦予新風貌與生命力，故今年9月至明年場館耐震補強工程施作，工程費用約3000萬元。

工程期間館內自1樓以上空間的音樂廳、展覽館與演講廳暫停開放，但期間對藝文推廣的服務不打烊，仍開放場地的預約借用與藝文諮詢服務，並排定音樂廳明年上半年30多場演出，包含深受大家喜歡的民歌50高峰會，與兒童最愛的日本飛行船小飛俠彼得潘與Ｏ劇團的巧虎大型舞台劇等，並積極邀請下半年的演出活動，而地下停車場照常開放使用。