快訊

若柯文哲被羈押…民眾黨由誰代理黨務？黃國昌回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

建商捐建關埔空橋4號橋 將連接Costco、迪卡儂兩大商場

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
關埔空橋計畫以12座空橋串連區域，其中4座由市府興建、8座提供民間企業認養。記者巫鴻瑋／攝影
關埔空橋計畫以12座空橋串連區域，其中4座由市府興建、8座提供民間企業認養。記者巫鴻瑋／攝影

新竹市關埔地區規畫以12座空橋連接各大樓與商場，雖關埔空橋案歷經多舛差點夭折，不過隨計畫繼續推動，空橋也陸續動工，今天上午由富宇建設捐贈的4號空橋也宣布動工，將連接好市多與迪卡儂之間，新竹市府承諾空橋計畫持續進行，全數完工後將有約2公里長的空橋串連區域內各角落。

代理市長邱臣遠表示，關埔空橋一直是地方居民期待的建設，市長高虹安上任後，關埔空橋更成為市府施政重點，也是新竹市重要的行人交通改善計畫，而連接好市多與迪卡儂兩大商場的空橋，是首件民間企業捐建案，預計2025年底前就會完工。

關埔空橋預計興建12座空橋連接區域內各大樓，其中4座由新竹市府施作，上個月首座市府施作空橋已經動工，另外8座提供民間廠商認養捐建，今天則是首座建商以公益捐建的空橋動工，即關埔空橋4號橋連接好市多、迪卡儂之間，由富宇建設捐建，且富宇一次即捐建3座空橋。

富宇建設總經理鍾堯明表示，富宇建設持續致力於社會服務與回饋，首座空橋計畫1年內完工，設計將採用市府規定的清亮結構，配備頂蓋和夜間照明，並預計在3年內完成整個陸橋的串連，讓沿線2樓商鋪也能夠營業，帶動區域商業活絡。

邱臣遠指出，全區空橋系統完成後，可提供約2公里長的空中步行空間，空橋系統將提升行人安全、學童通學便利，以及地方商圈活絡，甚至改善城市美觀，期望明年空橋落成完工，讓關埔地區更加繁榮、便利、安全。

新竹市府表示，未來會積極在各審議過程中強調公益性，透過相關獎勵、都市土地開發利得回饋、擴大民間參與協助開闢及公務預算編列的方式，積極實現關埔空橋串連的目標，期待剩餘2座待認養空橋也能盡快有民間企業願意出手捐建。

關埔空橋計畫中首座由民間企業捐建的空橋動工，捐建空橋的富宇建設宣示1年內就會完工。記者巫鴻瑋／攝影
關埔空橋計畫中首座由民間企業捐建的空橋動工，捐建空橋的富宇建設宣示1年內就會完工。記者巫鴻瑋／攝影
富宇建設承攬關埔空橋4號橋興建，將連接好市多與迪卡儂兩大商場。記者巫鴻瑋／攝影
富宇建設承攬關埔空橋4號橋興建，將連接好市多與迪卡儂兩大商場。記者巫鴻瑋／攝影
關埔空橋計畫中首座由民間企業捐建的空橋動工，捐建空橋的富宇建設宣示1年內就會完工。記者巫鴻瑋／攝影
關埔空橋計畫中首座由民間企業捐建的空橋動工，捐建空橋的富宇建設宣示1年內就會完工。記者巫鴻瑋／攝影

好市多 新竹 邱臣遠

延伸閱讀

影／柯文哲遭搜索 民眾黨新竹黨部主委信心喊話：阿北加油

建商搶進布局北屯機捷特區！上市建商特選敦富路正C位

「這些人瘋了」好市多員工揭民眾惡劣行徑 引爆網友怒火

好市多新上架1款微甜白酒 一票會員大推：中秋烤肉必備

相關新聞

40年中壢藝術館耐震補強9月起整修 停車場照常開放

桃園中壢藝術館於1985年落成啟用，因建築年齡近40年，加上近期台灣的地震頻繁且規模較強，2022年就委託桃園結構工程公...

建商捐建關埔空橋4號橋 將連接Costco、迪卡儂兩大商場

新竹市關埔地區規畫以12座空橋連接各大樓與商場，雖關埔空橋案歷經多舛差點夭折，不過隨計畫繼續推動，空橋也陸續動工，今天上...

開學日 苗縣全面啟用智慧校園親師生平台暨數位學生證

今天是國中小113學年度第1學期開學日，苗栗縣全面啟用「智慧校園親師生平台」及「數位學生證」，縣長鍾東錦伉儷在頭份市蟠桃...

桃園長照及突發照顧需能中看不能用？ 議員促成立長照處

桃園市議員謝美英今天在議會專案報告質詢指出，衛福部訂定的長照服務流程，從照專到個案家中評估到核定「建議7天內完成」，但實...

桃園環南平鎮地下道封閉2車道 開學首日交通狀況曝

桃園市平鎮區環南路地下道配合鐵路地下化工程，汽車雙向4線道封閉剩下2線道，今適逢開學第一天，地方也憂心壅塞交通雪上加霜，...

桃衛生局、長庚監測開學日前腸病毒升 流感黴漿菌仍高

高中下以下學校今天開學，桃園市衛生局表示，暑假期間腸病毒疫情未曾脫離流行期，雖流感疫情曲線近來呈現下降，但今夏流感疫情與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。