建商捐建關埔空橋4號橋 將連接Costco、迪卡儂兩大商場

新竹市關埔地區規畫以12座空橋連接各大樓與商場，雖關埔空橋案歷經多舛差點夭折，不過隨計畫繼續推動，空橋也陸續動工，今天上午由富宇建設捐贈的4號空橋也宣布動工，將連接好市多與迪卡儂之間，新竹市府承諾空橋計畫持續進行，全數完工後將有約2公里長的空橋串連區域內各角落。

代理市長邱臣遠表示，關埔空橋一直是地方居民期待的建設，市長高虹安上任後，關埔空橋更成為市府施政重點，也是新竹市重要的行人交通改善計畫，而連接好市多與迪卡儂兩大商場的空橋，是首件民間企業捐建案，預計2025年底前就會完工。

關埔空橋預計興建12座空橋連接區域內各大樓，其中4座由新竹市府施作，上個月首座市府施作空橋已經動工，另外8座提供民間廠商認養捐建，今天則是首座建商以公益捐建的空橋動工，即關埔空橋4號橋連接好市多、迪卡儂之間，由富宇建設捐建，且富宇一次即捐建3座空橋。

富宇建設總經理鍾堯明表示，富宇建設持續致力於社會服務與回饋，首座空橋計畫1年內完工，設計將採用市府規定的清亮結構，配備頂蓋和夜間照明，並預計在3年內完成整個陸橋的串連，讓沿線2樓商鋪也能夠營業，帶動區域商業活絡。

邱臣遠指出，全區空橋系統完成後，可提供約2公里長的空中步行空間，空橋系統將提升行人安全、學童通學便利，以及地方商圈活絡，甚至改善城市美觀，期望明年空橋落成完工，讓關埔地區更加繁榮、便利、安全。