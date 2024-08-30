開學日 苗縣全面啟用智慧校園親師生平台暨數位學生證

今天是國中小113學年度第1學期開學日，苗栗縣全面啟用「智慧校園親師生平台」及「數位學生證」，縣長鍾東錦伉儷在頭份市蟠桃國小化身導護志工協助小朋友安全通過路口，與學校教師共同攜手維護學童安全，並帶領小一新生通過「聰勤智慧門」期望他們開創美好的學習旅程。

縣府表示，在AI資訊化的浪潮下，因應國際智慧城市願景，從112年開始推動全縣國中小學建置「智慧校園親師生平台」及「數位學生證」計畫，以打造智慧校園。

「數位學生證」結合了學生證、書香苗栗卡及悠遊卡的功能，學童到校後，在校內差勤卡機靠卡，透過整合式APP發送「訊息通知」，以數位簽到方式讓家長及老師即時掌握「學生出缺席」狀況，強化學童到校就學的安全性，有效達成一卡在手「交通到學安全雙重保護」的整合應用功能。

此外，學校教師及家長可透過手機或平板下載親師生平台《苗栗e校園APP》，家長透過行動裝置可以幫孩子線上請假，藉由APP線上查詢成績了解孩子學習狀況，也可以利用「我的圖書館」關心孩子的閱讀習慣，老師透過「電子聯絡簿」及「公告推播」與家長進行即時訊息遠達。

今天開學第1天，縣長鍾東錦偕夫人陳美琦連袂至頭份市蟠桃國小化身導護志工，協助小朋友安全通過路口，與老師共同維護學童的安全，他倆還穿著學生製服展示數位學生證，使用數位學生證快速完成到校刷卡，體驗即時通知學童安全到校的功能，宣告全縣啟用「智慧校園親師生平台」及「數位學生證」。