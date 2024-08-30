桃園長照及突發照顧需能中看不能用？ 議員促成立長照處

桃園市議員謝美英今天在議會專案報告質詢指出，衛福部訂定的長照服務流程，從照專到個案家中評估到核定「建議7天內完成」，但實務上，民眾申請覺得流程費時等不及，核准後也用不到，最需要幫手的「黃金天數」政府卻幫不上忙，惹來民怨，市府應檢討長照政策並成立「長照處」，不要只是編預算撒幣就覺得有做事，民眾看得到卻用不到。

議員舒翠玲也質詢指出，目前的長照服務建構和某些銜接，像出院前後衛生單位與醫院的連繫，但是長照員的標準、基本照護技能程度不一，有得技能觀念很好，有得不行，案家不能指定人選風險也相對提高，只能看運氣，應該加強訓練，可以的話要做到分級，因為有的只需要送餐，有的需要操作氧氣設備，加上人力不足會出現技能水準不一的情況。

謝美英說，多次建議市府成立長照處，統整人力、縮短評估流程。針對長期、中期、短期需協助的照護人口定期更新資料，避免重覆評估，縮短評估流程、增加評估彈性、加速派案。副市長蘇俊賓強調從長遠看，成立處級單位確實有需求，市府要成立處級單位滿多的，不過市府現階段至少要做到提升長照服務的能量，包括簡化申請審核流程更便民，他會在府內邀集相關單位研議。

謝美英說，長照對有些家庭是及時雨，有民眾向她反映，長輩白天一人在家，不慎跌倒手腳行動不方便，家人因為要上班，扣除能臨時請假的天數，大約還有10個白天陪伴需求，但走完長照申請流程，長輩已經可以自理，這個申請流程不只耗費公家人力，民眾到最後也沒用到，完全沒有及時雨的作用。

家屬向謝美英哭訴，長輩心肌梗塞昏迷指數3，求助長照服務得到的回應是需90天後再評估是否失能，這位長輩等不到長照就離世。也有民眾反映，長輩突發腦溢血開刀住院，家人想在長輩出院前把無障礙廁所先備好，待長輩出院可以銜接使用，電詢結果，承辦回覆需等病患出院後到府評估，才能補助。

「幾個案例說明，政府長照廣告打很大」，謝美英認為很諷刺，民眾有急需時，最不想看到的答案就是「等這個等那個」，市府應要求中央修改法規，不要因為生冷硬性的規定，扼殺了長照政策美意，既然認為是好的福利政策，就不該讓民眾看見資源卻用不到，很無力也很 痛心。

謝美英要求市府兩年內慎重評估成立長照處，挹注經費同時檢討申請流程，讓真正需要的人能及時獲得長照資源。