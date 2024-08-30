桃園環南平鎮地下道封閉2車道 開學首日交通狀況曝

桃園市平鎮區環南路地下道配合鐵路地下化工程，汽車雙向4線道封閉剩下2線道，今適逢開學第一天，地方也憂心壅塞交通雪上加霜，平鎮警分局也加派人力前往交通疏導，讓上班上課時能交通順暢，南桃園的中壢、平鎮、楊梅、龍潭及大溪警察也前往各校疏導交通並宣導交通安全，也送上小禮物，讓小朋友快樂上學。

根據過去開學日的交通狀況，上午7時20分至7時40分，是各家長送小朋友到校上課的尖峰時段，平鎮警分局長徐坤隆前往視察，除在環南路沿線重要路口規畫警力及義交交通疏導勤務外，並派遣機動警力針對周邊道路交通加強疏導，並至平鎮地區有4所高中、7所國中及14所國小，宣導交通安全。

中壢警分局長唐嘉仁也前往轄內共有23所國小，派出近40名警力，結合協勤義交以及各校的導護志工，在學校周邊指揮交通，提醒民眾經過一定要減速慢行，讓學生上學安全。

楊梅警分局長張仁傑率交通組長張文政等28名警力，於上午6時30分即完成轄區國中、國小警力配置，針對接送學童最密集時段、路段加強中、小學校門口、家長接送區及周邊道路重要路口規畫交通疏導勤務。

龍潭警分局長鄭文銘也於龍潭19 所國中小部署警力護童，並持續評估於校園周邊建置科技執法設備、加強取締車不讓人、違規停車等情形。