未按圖施工害騎士摔傷 新竹西大路地下道今晨全面重鋪

因被民代質疑未按圖施作導致騎士摔傷、被諷刺為「新竹棒球場案2.0」的西大路地下道，由新竹市政府斥資1.1億元於2022年完成，今年被發現有問題後，今晨全面趕工重鋪，代理市長邱臣遠也親自到場監工，並宣示市府公共工程必須嚴格按照契約規定執行。

邱臣遠表示，西大路地下道道路鋪面之前被市議員李國璋及陳慶齡發現廠商未按圖施工，市府發現問題後馬上啟動相關機制，進行路面的刨除與重鋪，為了不影響主要幹道的交通暢行，市府選擇在深夜進行工程，減少對人民日常生活的影響。

新竹市西大路地下道由新竹市府於2022年4月斥資7488萬元開始整修，後來更追加預算到1億1000萬餘元，不過去年1月重新開放通車後，卻因曾發生騎士摔傷事故，遭民代質疑道路品質，市府在今年即發現道路鋪面未按圖施工，要求施工廠商立刻進行改正。

施工廠商原始設計應使用19.5mm大小的材料粒徑，真正施工時卻是使用12.5mm，顆粒大小變細緻，導致道路表面摩擦力降低，因而造成騎士滑倒摔傷，遭民代批評猶如「新竹棒球場案2.0」。

西大路地下道重鋪工程從26日至30日的晚上9時至隔天6時30分施工改善，今天清晨邱臣遠前往施工現場進行工程督查，並慰勞現場工程人員，感謝施工團隊日夜趕工，並強調市府會密切關注施工進展，以確保工程迅速、兼顧品質且符合規範要求。