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國1竹北環北交流道卡關…交部規畫興隆路建匝道 仍有難題
國道1號竹北交流道上下班塞車嚴重，立法院交通委員會昨現勘，考察興隆路是否能新建匝道，高公局初步評估要考量楊頭高架、頭前溪行水區落墩問題，恐被水利單位打回票。立委林思銘痛批水利單位常讓重大建設卡關，也盼高公局再評估地方期望能在環北路興建竹北第2交流道的可行性。國道1號竹北交流道因通車當時周邊人口稀少，僅以鑽石型交流道設計，時至今日已不敷使用，時常塞車回堵。交通部目前規畫在興隆路新建南入北出匝道，預定位置位於竹北與新竹交流道之間。立法院交通委員會昨天安排到興隆路與縣政二路口視察，在地立委林思銘、徐欣瑩及鄭正鈐出席關心，交通部代理部長陳彥伯、交通部、高公局、內政部國土署、新竹縣與新竹市政府都派員會勘。但因興隆路路幅有限緊鄰頭前溪堤防、行水區及住宅大樓，加上匝道位置與前後交流道距離稍近，高公局認為技術層面仍須克服，公路局長陳文瑞也認為恐會被水利單位打回票，須審慎評估規畫。林思銘則批水利單位只會依規範禁止橋梁在影響水流的情況下興建，卻從未提出如何克服，導致許多重大橋梁建設卡關，呼籲水利單位應一同討論。也盼高公局應再評估環北路交流道興建可行性。高公局指出，環北路興建竹北第2交流道涉及拆遷議題，徵收困難，以在興隆路新建南入北出匝道為主。另針對地方需求的科技大橋、跨頭前溪橋案，陳彥伯也允諾，交通部會給予地方支持協助。
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