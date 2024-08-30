快訊

威京集團主席押了！京華城容積率弊案 法院裁定沈慶京羈押禁見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃震損修繕補助用罄 還有175社區在等

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
0403地震後，桃園市政府編列公寓大廈公共設施修繕特別補助2千萬元已經用罄，市府預計從紅黃單建物修繕補助調撥支應。圖為黃單建物。本報資料照片
0403地震後，桃園市政府編列公寓大廈公共設施修繕特別補助2千萬元已經用罄，市府預計從紅黃單建物修繕補助調撥支應。圖為黃單建物。本報資料照片

今年0403地震，桃園市逾600戶房屋受損，市府編列公寓大廈公共設施修繕特別補助2千萬元，目前受理236個社區申請，但經費已用罄，還有175個社區在等補助，民代昨建議動支災害準備金因應；都發局長江南志說，目前評估紅黃單建物修繕補助預算會有剩餘款，將盤點調配支應。

桃園市都發局指出，0403公寓大廈公設修繕補助依社區戶數多寡分級距，補助款從5萬元到20萬元不等，候補社區截至8月28日有175個，補助款估計還不足1600萬元。

議員彭俊豪說，社區受損的住戶擔心受損沒修復，未來會有更大影響，呼籲市府增加經費，讓候補者也能修繕社區。市議員陳雅倫也要求市府加速辦理並放寬補助核發標準，以利社區核銷作業。

都發局長江南志說，此次震災補助分2種，一種是紅黃單建物修繕補助共編列6150萬元，一種是公寓大廈公設修繕補助2千萬元。後者申請案件較多，經費確實用罄，不過建管處盤點發現前者申請案件不多，應有結餘款支應後者，預計10月底結算案件量就能調整。

江南志也強調，只要確定都是災損，市府會想辦法滿足社區補助需求。另外，修繕補助近兩年最重要的工作就是協助社區做公安，預防火災，未來會再研議預防風災跟水災問題。

公寓 桃園 議員

延伸閱讀

平鎮新榮里守望相助隊連4年得獎 桃市警察局編逾1.4億元支持

桃市403地震公設修繕補助用罄 175社區排隊等1600萬

居民氣炸！寶山社區停水超過2天 一旁台積電卻供水正常

患有精神疾病人生就停止了？台灣數以萬計病患距離「回家」的路還有多遠

相關新聞

竹市8成路燈照明不足 交安隱憂

新竹市路燈多達4萬5544盞，卻有近8成超過使用年限，光源衰退至少50%，照度不足影響用路安全。市議員林彥甫直指，今年上...

未按圖施工害騎士摔傷 新竹西大路地下道今晨全面重鋪

因被民代質疑未按圖施作導致騎士摔傷、被諷刺為「新竹棒球場案2.0」的西大路地下道，由新竹市政府斥資1.1億元於2022年...

桃震損修繕補助用罄 還有175社區在等

今年0403地震，桃園市逾600戶房屋受損，市府編列公寓大廈公共設施修繕特別補助2千萬元，目前受理236個社區申請，但經...

國1竹北環北交流道卡關…交部規畫興隆路建匝道 仍有難題

國道1號竹北交流道上下班塞車嚴重，立法院交通委員會昨現勘，考察興隆路是否能新建匝道，高公局初步評估要考量楊頭高架、頭前溪...

心理諮商資源不均 桃市副市長籲中央關注4族群

桃園副市長蘇俊賓今參加行政院會，針對衛生福利部「全民心理健康韌性計畫」分6年推展全方位心理健康促進、發展連續性精神照顧網...

桃園市衛生局長婉謝健保署副署長下一步？張善政這樣說

桃園市衛生局長劉宜亷原定9月接健保署副署長，市府離職手續和衛福部派令都已經完成，今天卻傳出劉宜亷婉謝副署長職務。市長張善...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。