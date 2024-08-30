桃震損修繕補助用罄 還有175社區在等

今年0403地震，桃園市逾600戶房屋受損，市府編列公寓大廈公共設施修繕特別補助2千萬元，目前受理236個社區申請，但經費已用罄，還有175個社區在等補助，民代昨建議動支災害準備金因應；都發局長江南志說，目前評估紅黃單建物修繕補助預算會有剩餘款，將盤點調配支應。

桃園市都發局指出，0403公寓大廈公設修繕補助依社區戶數多寡分級距，補助款從5萬元到20萬元不等，候補社區截至8月28日有175個，補助款估計還不足1600萬元。

市議員彭俊豪說，社區受損的住戶擔心受損沒修復，未來會有更大影響，呼籲市府增加經費，讓候補者也能修繕社區。市議員陳雅倫也要求市府加速辦理並放寬補助核發標準，以利社區核銷作業。

都發局長江南志說，此次震災補助分2種，一種是紅黃單建物修繕補助共編列6150萬元，一種是公寓大廈公設修繕補助2千萬元。後者申請案件較多，經費確實用罄，不過建管處盤點發現前者申請案件不多，應有結餘款支應後者，預計10月底結算案件量就能調整。

江南志也強調，只要確定都是災損，市府會想辦法滿足社區補助需求。另外，修繕補助近兩年最重要的工作就是協助社區做公安，預防火災，未來會再研議預防風災跟水災問題。