竹市8成路燈照明不足 交安隱憂

新竹市路燈多達4萬5544盞，卻有近8成超過使用年限，光源衰退至少50%，照度不足影響用路安全。市議員林彥甫直指，今年上半年有3起行人交通死亡事故跟道路照明不足有關，要求市府加速汰換路燈。竹市府工務處表示，近2年已編列2900萬元預算，統一規畫辦理全市路燈汰換。

新竹市審計室最新審核報告指出，新竹市政府2020年至2023年4年來編列公用路燈裝設及修護工程預算金額計5161萬元，結算金額計5129萬餘元。雖然市府已採購新型LED燈具，但仍有逾8成路燈將邁入光衰階段，且部分路段LED路燈間距太長，均不利於行車安全，應通盤規畫汰換計畫期程。

林彥甫認為，市府雖陸續有汰換照度不足的路燈，但顯然數量遠遠不足，今年上半年就有3起行人交通死亡事故跟道路照明不足有關，市府卻還只停留在宣導要穿亮色的衣服，令人不解。

新竹市警察局說明，3起行人交通死亡事故分別發生在中華路6段與長興街273巷口；成功路與成功路65巷口；寶山路49號，研判前2起為車輛未依規定暫停讓行人先行釀禍，後者為駕駛分心所致。

警方指出，每件死亡車禍都會邀權責機關會勘，這3件行人死亡事故主要肇因雖與道路照明較無直接關聯，但為改善現場交通環境，警察局都有建議需補強照明。

林彥甫認為，3起車禍都發生在晚間、清晨，環境光源不足確實會影響駕駛人的判斷，如果改善照明，讓駕駛人提早注意到行人，踩煞車減速，說不定事故就不會這麼嚴重。

竹市府工務處指出，市府已於去年編列約1300萬元預算、今年編列約1600萬元，汰換2013至2014年所換裝且光衰嚴重的LED路燈；並已規畫逐年編列預算，依據燈具老舊及光衰程度，逐步汰換全市路燈，以保障用路人安全。