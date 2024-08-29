心理諮商資源不均 桃市副市長籲中央關注4族群

桃園副市長蘇俊賓今參加行政院會，針對衛生福利部「全民心理健康韌性計畫」分6年推展全方位心理健康促進、發展連續性精神照顧網絡、提升多元化成癮治療量能等策略，他強調桃園已推動產後憂鬱暨婦女心理諮商計畫，以桃園的經驗，區域性的資源不均是一個挑戰。另外，現階段有四大族群的照顧與資源缺口亟需中央協助彌補，呼籲跨部會合作。

蘇俊賓指出，產後憂鬱症已成為當前社會主要議題，桃園在去年5月率先全國推動「產後憂鬱心理諮商」服務，為產後6個月內的婦女提供心理諮商、中醫診療及精神醫療評估等，今年1月擴大到孕期婦女和罹患五癌婦女，開辦以來，已有1014人受惠。然而，目前心理諮商資源主要集中在大型醫院及都會型的桃園、中壢、平鎮及八德區，偏遠地區居民難以取得必要的心理支持，中央應考慮建立區域心理諮商網絡，讓服務遍及全國。

蘇俊賓也提到勞動者的心理健康需求，特別是中年轉職者的心理挑戰。他說，這些群體往往因工作壓力大、尋職困難，造成心理上的困境，卻缺乏足夠的支持與資源。而移工因語言障礙及文化隔閡，心理健康本就是一群需要高度關懷的群體，但面臨心理諮商或是翻譯服務資源不足的問題，若遭遇困境時未妥善協助，也可能衍生問題。

此外，青少年因疑似遭受霸凌、施打藥品或課業成績造成的心理壓力，目前由教育部的學校輔導資源先介入關懷，建議加強教育單位與衛福部心理醫療資源的合作與補位，讓所有需要心理諮商的學生都能接受輔導，也應挹注更多資源，把心理健康融入教育政策的重大工作。

會中，衛福部長邱泰源肯定桃園市府搭配婦產科進行婦女產後憂鬱輔導做法，行政院長卓榮泰也裁示衛福部及相關部會參考桃園經驗，進一步完善「全民心理健康韌性計畫」。