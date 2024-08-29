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桃園市衛生局長婉謝健保署副署長下一步？張善政這樣說
桃園市衛生局長劉宜亷原定9月接健保署副署長，市府離職手續和衛福部派令都已經完成，今天卻傳出劉宜亷婉謝副署長職務。市長張善政今天下午受訪表示，據他了解劉宜亷以個人因素為由婉謝新職務，市政府就不方便過問，至於新任衛生局長賈蔚一樣按原訂日期9月20日上任。
張善政說，劉宜亷卸任的人事公文流程都已經完成，衛福部那邊為什麼會發生這樣的事情，市府不知道，劉說是個人因素，就不方便問，劉宜亷卸任後，新局長上任前，由衛生局副局長暫代局長職務。
桃園市議會這周臨時會周三至周五為專案報告議程，劉宜亷向議會請假，日前已經跟衛生局完成工作交接。新任局長賈蔚下午也到市政府拜訪副市長、秘書長，離開前在市府綜合會議廳外正好遇見衛生局副局長余依靜、食管科長薛惠文等人，聊了一下後就離開市府。賈蔚因為9月初已排定參加國際醫學研討，因此要到9月20日才正式上任。
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