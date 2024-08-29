竹縣虎頭蜂移除服務以民宅為主 今年案件有上升趨勢

新竹縣政府針對虎頭蜂入侵民宅的移除服務工作，今年迄今已執行達1231件，比去年執行891件，又出現上升趨勢，縣府提醒民眾在野外活動時，要注意防止蜂螫的「四不四要」並冷靜處理。

縣府農業處指出，縣內虎頭蜂入侵民宅的為民服務工作，都是透過消防局119專線通報，接獲民眾通報後，捕蜂案件會轉報LINE群組通知農業處及廠商前往處理。

新竹縣2018年辦理捕蜂服務執行355件，2019年1252件，2020年1348件，辦理經費及件數逐年攀升；2022年執行件數也達1100多件，去年執行件數891件，今年年初完成捕蜂為民服務開口合約，年度可執行數量達2500件，目前已執行1231件，縣府將持續轄內捕蜂服務，保障縣民生命安全。

新竹縣移除虎頭蜂的服務，如通報地點在山野地區，除蜂人員穿著防蜂裝備及攜帶長梯，加上山路遙遠，要協助移除難度高，因此移除工作都以民宅為主，但其中也有不少民宅通報案件，並非具危險性的虎頭蜂。

農業處指出，防範虎頭蜂攻擊的「四不四要」原則，包括「不要」進入草叢樹叢，避免進入蜂群領域，或踩到地面築巢的蜂窩； 「不要」使用香水或具特殊氣味的產品，避免吸引蜂隻靠近；遇巡守蜂或蜂群攻擊時「不要」拿物件揮舞，避免虎頭蜂遭刺激而擴大攻擊；被蜂叮的傷口「不要」使用尿液等偏方緩解疼痛，應立即就醫。