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竹縣虎頭蜂移除服務以民宅為主 今年案件有上升趨勢

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
民眾住家屋梁上的虎頭蜂巢。圖／新竹縣政府提供
民眾住家屋梁上的虎頭蜂巢。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府針對虎頭蜂入侵民宅的移除服務工作，今年迄今已執行達1231件，比去年執行891件，又出現上升趨勢，縣府提醒民眾在野外活動時，要注意防止蜂螫的「四不四要」並冷靜處理。

縣府農業處指出，縣內虎頭蜂入侵民宅的為民服務工作，都是透過消防局119專線通報，接獲民眾通報後，捕蜂案件會轉報LINE群組通知農業處及廠商前往處理。

新竹縣2018年辦理捕蜂服務執行355件，2019年1252件，2020年1348件，辦理經費及件數逐年攀升；2022年執行件數也達1100多件，去年執行件數891件，今年年初完成捕蜂為民服務開口合約，年度可執行數量達2500件，目前已執行1231件，縣府將持續轄內捕蜂服務，保障縣民生命安全。

新竹縣移除虎頭蜂的服務，如通報地點在山野地區，除蜂人員穿著防蜂裝備及攜帶長梯，加上山路遙遠，要協助移除難度高，因此移除工作都以民宅為主，但其中也有不少民宅通報案件，並非具危險性的虎頭蜂。

農業處指出，防範虎頭蜂攻擊的「四不四要」原則，包括「不要」進入草叢樹叢，避免進入蜂群領域，或踩到地面築巢的蜂窩； 「不要」使用香水或具特殊氣味的產品，避免吸引蜂隻靠近；遇巡守蜂或蜂群攻擊時「不要」拿物件揮舞，避免虎頭蜂遭刺激而擴大攻擊；被蜂叮的傷口「不要」使用尿液等偏方緩解疼痛，應立即就醫。

另外，「要」穿著表面光滑及淺色衣物，避免類似黑白相間、條紋款式的服裝而刺激虎頭蜂；「要」攜帶含有DEET（敵避、乙待妥、敵避胺）成份的防蚊蟲產品，水性除蟲菊精成份的防蚊蟲產品無法發揮驅避效果；虎頭蜂在身旁打轉時，表示可能已進入蜂巢警戒範圍，「要」保持鎮靜、緩慢安靜離開；如已遭到虎頭蜂攻擊，記得「要」保護頭、頸部，並迅速向下風處，或來程方向低身跑離，警戒範圍須50至100公尺以上。

新竹縣政府委外廠商摘除虎頭蜂。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府委外廠商摘除虎頭蜂。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府委外廠商摘除虎頭蜂。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府委外廠商摘除虎頭蜂。圖／新竹縣政府提供

新竹 虎頭蜂

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