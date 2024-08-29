中華電暖心辦數位i幫盲活動 助視障朋友使用智慧手機

中華電信苗栗營運處今天舉辦「數位暖心-i幫盲」活動，現場由中華電志工協助苗栗縣視覺障礙者福利協進會成員，透過面對面的交流與分享，深入瞭解視障朋友潛在需求，教導他們以語音的方式輕鬆學習智慧型手機及APP應用，並配合防詐宣導，讓視障朋友在享受數位科技的同時，能分辨及防範潛在的詐騙風險。

另外，中華電信苗栗營運處與苗栗縣政府共同推動的智慧交通服務「有聲號誌」系統也是這次活動焦點之一，視障朋友們在志工與協會成員的帶領下走出戶外，實地體驗苗栗市區有聲號誌所帶來的便利性。

這個系統透過APP藍牙功能語音播報路口紅綠燈秒數及站點位置，大幅提升視障朋友在通過路口的通行便利與安全；未來，也將持續推廣至竹南、頭份、後龍及苑裡等地的重要車站、醫院等路口處，讓視障朋友的出行更加安全及安心。

苗栗縣視覺障礙者福利協進會理事長鄭俊華表示，隨著數位科技的進步，視障朋友利用智慧型手機，可讓他們在生活中的各個層面變得更加便利，不僅提升日常生活品質，也促進他們的獨立性和自信。這次特別感謝中華電信，讓視障朋友獲得更友善的環境及服務，充份展現出優質企業為社會所做出的貢獻與努力。