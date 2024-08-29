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平鎮新榮里守望相助隊連4年得獎 桃市警察局編逾1.4億元支持

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市長張善政今出席2024年平鎮區社區治安研習觀摩活動，並感謝社區守望相助隊的努力，使桃園連年獲得內政部評選獎項。記者翁唯真／攝影
桃園市長張善政今出席2024年平鎮區社區治安研習觀摩活動，並感謝社區守望相助隊的努力，使桃園連年獲得內政部評選獎項。記者翁唯真／攝影

桃園市平鎮區新榮里守望相助隊獲頒全國社區治安標竿，新榮里長兼隊長鄧秀真表示，已4度獲內政部評選為治安績優示範社區並4次獲選為全國標竿社區，隊員共75位並每年都會定期辦理教育訓練、擒拿術等課程。桃園市警察局表示，今年守望相助隊共編列177隊，並增加逾2成經費，今年預算達1.4億元，支持警民一同為社會祥和努力。

桃園市長張善政今出席2024年平鎮區社區治安研習觀摩活動，並感謝社區守望相助隊的努力，使桃園連年獲得內政部評選獎項。桃園近日成功破獲大型毒品製造販售集團，查獲數百公斤、價值逾億元的毒品，這皆因為有守望相助團隊協助維護社區治安，使警力得以無後顧之憂地集中資源打擊重大犯罪，市府將持續與各界合作，進一步提升桃園治安，為市民打造安全和諧的生活環境。

張表揚中壢區永福里、大園區菓林里、龜山區精忠里等社區獲得2022年內政部評鑑績優治安社區，及平鎮區新榮里、桃園區長安里等社區獲得2024年內政部全國標竿社區等獎項。

鄧秀真表示，隊上每年都會定期辦理教育訓練、擒拿術等課程加強自身能力，使每位隊員在巡邏或交通指揮等勤務上能維護自身安全，提升社區安全。也曾經協助警方抓到里上的電纜線慣犯，大家都很有上進心，會努力讓社區更好。

警察局說，市府全力支持守望相助隊相關業務，今年守望相助隊共編列177隊，參與人數達1萬2298人，編列預算1億4166萬元，較去年增加2432萬元，增幅達20.72%。而市府已於今年製發夏季制服，並計畫在明後年編列預算，分別採購冬季制服及勤務鞋，以符合協勤民力的執勤需求。

桃園市平鎮區新榮里守望相助隊獲頒全國社區治安標竿，新榮里長兼隊長鄧秀真表示，已4度獲內政部評選為治安績優示範社區並4次獲選為全國標竿社區。記者翁唯真／攝影
桃園市平鎮區新榮里守望相助隊獲頒全國社區治安標竿，新榮里長兼隊長鄧秀真表示，已4度獲內政部評選為治安績優示範社區並4次獲選為全國標竿社區。記者翁唯真／攝影

內政部 張善政

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