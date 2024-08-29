桃市403地震公設修繕補助用罄 175社區排隊等1600萬

0403地震，桃園傳房屋受損逾600戶，市府編列公寓大廈公共設施修繕特別補助2千萬元，目前受理236個社區申請，經費已經用罄，尚有175個社區需要補助，民代建議動支災害準備金因應；都發局長江南志表示，市府另有紅黃單建物修繕補助預算6150萬元，目前評估會有剩餘款，將盤點調配支應。

都發局表示，0403公寓大廈公設修繕補助依社區戶數多寡分級距，補助款從5萬元到20萬元不等，候補社區截至8月28日有175個，補助款尚不足1千6百萬元。

民進黨桃園市議員彭俊豪表示，社區受損的住戶擔心受損沒修復，未來會有更大影響，補助一推出，馬上就有人申請，隨著修繕工程結束與時間推進，申請案件會越來越多，盼市府增加經費，讓候補者也能修繕社區。

江南志指出，此次震災補助分2種，一種是紅黃單建物修繕補助，一種是公寓大廈公設修繕補助。後者申請人數較多，經費用罄也是事實，不過建管處盤點發現前者申請案件不多，應有結餘款支應後者，預計10月底結算案件量就能調整，「目前盤點應該是沒有問題」。

國民黨桃園市議員陳韋曄表示，目前公寓大廈公設修繕補助雖依社區規模分級具，但以同級距內的建物來看，算是齊頭式補助，如果可以轉化成引導社區完善防災應變的誘因，一定將公寓大廈天災影響減到最低。

民進黨市議員陳雅倫也提到，都發局預計盤點完成的時間接近年底，社區會擔心今年的發票明年無法報銷，建議加速相關作業和放寬補助核發標準。