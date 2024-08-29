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誤抄電表「多兩個0」...民眾爆居家電費要7萬5千元 台電回應了

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
近日天氣炎熱已邁入夏季用電高峰，民眾應多注意自家電費單據，若有疑慮可撥打台電公司1911免費客服電話查詢。圖／聯合報系資料照片
近日天氣炎熱已邁入夏季用電高峰，民眾應多注意自家電費單據，若有疑慮可撥打台電公司1911免費客服電話查詢。圖／聯合報系資料照片

民生用電，備受關注！苗栗縣頭份市一位民眾今天在臉書「我是頭份人」發文指出，台電抄表人員誤抄用電量到5位數字，多了兩個0，7-8月的居家電費竟要75000元？引發熱議，網友紛紛直呼「太離譜了吧！」對此，台電公司苗栗營業處表示，將針對內部做查核，釐清事實真相。

原PO指出，老家在頭份市珊湖里，老家的電費原本5-6月855元，結果23日收到7-8月要75000元。因家中也就只有3個人，4台電扇＋1台冰箱＋1台洗衣機，無冷氣和其它電子設備，於是立即到台電竹南服務所反應並申請相關手續。

27日早上台電人員有派工程師幫現場勘驗電表，排除漏電與竊電的關係，承認是抄表人員誤抄到5位數字，並且有道歉，隔天再到竹南服務所拿取新帳單，電費從75000元降至1588元，「很佩服當時來我老家的台電抄表員，可以把315度抄成31500度。」

原PO還強調，「本人只是純分享跟大家聊聊，不想鬧大，台電相關有道歉就好，我屬於比較和平的人，只是想宣導各位鄉親多注意自家電費單據！」

網友紛紛直呼「太離譜了吧！」，懷疑是台電工作人員根本沒去抄表（天氣太熱），用推算的；不過，也有眼尖網友質疑說，「電費有那麼便宜嗎？3萬度只收7萬⋯⋯匪夷所思」。

對此，台電公司竹南服務所表示，7-8月份帳單已邁入夏季用電計算，通常會較上一期高一些，但該所接獲電費暴增的40件申訴案中，經勘驗後都沒問題，比對後也沒有這起誇張案件。且第一線抄表人員若有抄錯，一但超出上期兩倍以上，小電腦就會發出警示聲響，之後會再依流程去勘核；若民眾有疑慮可撥打1911免費客服電話查詢。

另外，台電公司苗栗營業處則強調，以夏季用電超出2000度、平均8塊錢計算，3萬多度至少要價24萬元以上，不可能只有7萬多元，315度也要500多元，不會到1500多元，相關發文內容感覺像是杜撰，但已觸及企業形象，將要求刪文下架，同時也會針對內部做查核，釐清事實真相。

冰箱 冷氣 台電 帳單 洗衣機

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