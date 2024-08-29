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居民氣炸！寶山社區停水超過2天 一旁台積電卻供水正常

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
緊鄰台積電寶山廠的社區2日前發生停水，至今仍有部分住戶供水還未恢復。圖／民眾提供
緊鄰台積電寶山廠的社區2日前發生停水，至今仍有部分住戶供水還未恢復。圖／民眾提供

鄰近台積電新竹寶山廠的新竹山莊社區，傳出因水管漏水造成停水，居民卻指控明明水公司宣稱已修復，卻遲遲未見恢復供水，但一旁台積電廠區卻供水正常，質疑水公司大小眼。自來水公司解釋，供水一切正常，正在排查停水原因。

自來水三區處表示，27日當天因管線發生管漏，一度造成約1000戶用戶受到影響，不過當天就已經修復也恢復供水，並沒有持續對社區停水，可能是供應社區的管線有其他不明原因導致自來水無法輸送至用戶端，將持續排查原因，今晚入夜若無法復供，將先派運水車支援。

據了解，受到影響的新竹山莊社區周邊多達千戶受停水影響，但經水公司搶修後，卻仍有新竹山區安居社區的300多戶仍無水可用，居民不滿停水至今已超過50小時，但致電水公司卻都稱27日當天下午5點過後就已恢復，可是家中卻依然沒有水。

居民不滿認為，他們在當地住了20年，鮮少發生停水事件，但這次即便停水，水公司卻仍查不出原因，而且一旁的台積電廠區都還有水可用，是否是水公司為供應產業用水優先，而忽視民生用水，要求水公司盡快解決問題。

停水 台積電 新竹 漏水

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