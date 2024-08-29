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啟動智慧桃園產業轉型加速 助50年傳統產業AI智能化

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市青年局於今年啟動「智慧桃園產業轉型加速器計畫」，結合台灣最大的STARTUP101新創募資媒合平台資源，為新創爭取資金挹注、拓展市場、提供驗證產品媒合及商業模式輔導等服務。圖／桃園青年局提供
桃園市青年局於今年啟動「智慧桃園產業轉型加速器計畫」，結合台灣最大的STARTUP101新創募資媒合平台資源，為新創爭取資金挹注、拓展市場、提供驗證產品媒合及商業模式輔導等服務。圖／桃園青年局提供

桃園青年局於今年啟動「智慧桃園產業轉型加速器計畫」，結合台灣最大的STARTUP101新創募資媒合平台資源，為新創爭取資金挹注、拓展市場、提供驗證產品媒合及商業模式輔導等服務。也致力促成新創公司與中大型企業合作，透過企業「以大帶小」方式，帶動桃園傳產企業邁出轉型、升級第一步，讓新創產品取得驗證機會，達到雙贏。

新創公司「戴伊爾斯股份有限公司」與深耕桃園近50年窗簾捲簾品牌「雅緻國際股份有限公司」為其一成功合作案例。戴伊爾斯為雅緻國際打造一套智能專屬客服系統，梳理業務流程並彙整海內外客服的常用對話，結合大型AI語言模型提供從數據分析到用戶互動的一體化服務，為傳統製造業提升服務品質與效率，在原有人事成本下創造客戶滿意及忠誠度。

新創公司「百林商智股份有限公司」自主研發的流程自動化機器人「EMILY.RPA」，則成為傳統製造業轉型的關鍵技術。百林商智與顧問公司「台灣圓士商拓股份有限公司」合作，幫助桃園的金屬OEM廠「久霆股份有限公司」導入自動化流程，每個流程都大幅降低了人力作業時間，提高了工作準確性，確保了高效且精確的作業流程。這些技術不僅讓傳統產業變得更加靈活，也增強了企業的競爭力。

青年局長侯佳齡表示，為了打造「完善新創生態圈」，市府於今年7月18日成立了首座新創加速器「桃園天際線」，專注於中後期新創企業的發展。而「智慧桃園產業轉型加速器」則聚焦於前期新創公司的成長，協助新創公司獲得市場驗證和資金支持，並促進企業導入創新技術，實現成功轉型。目前正籌備在桃園長庚轉運站成立「產業轉型加速器」，將延續現有計畫，攜手新創與企業，共同提升桃園產業競爭力。

桃園市青年局於今年啟動「智慧桃園產業轉型加速器計畫」，結合台灣最大的STARTUP101新創募資媒合平台資源，為新創爭取資金挹注、拓展市場、提供驗證產品媒合及商業模式輔導等服務。圖／桃園青年局提供
桃園市青年局於今年啟動「智慧桃園產業轉型加速器計畫」，結合台灣最大的STARTUP101新創募資媒合平台資源，為新創爭取資金挹注、拓展市場、提供驗證產品媒合及商業模式輔導等服務。圖／桃園青年局提供
桃園市青年局於今年啟動「智慧桃園產業轉型加速器計畫」，結合台灣最大的STARTUP101新創募資媒合平台資源，為新創爭取資金挹注、拓展市場、提供驗證產品媒合及商業模式輔導等服務。圖／桃園青年局提供
桃園市青年局於今年啟動「智慧桃園產業轉型加速器計畫」，結合台灣最大的STARTUP101新創募資媒合平台資源，為新創爭取資金挹注、拓展市場、提供驗證產品媒合及商業模式輔導等服務。圖／桃園青年局提供

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