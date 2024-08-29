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桃捷公司智慧研發優化軌道數據傳輸 張善政勉新人精進技能

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政到桃捷公司勉勵新招募人才精進專業技能。圖／桃園市政府新聞處提供
張善政到桃捷公司勉勵新招募人才精進專業技能。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長張善政今天到桃園大眾捷運公司勉勵今年第二次招募的新進人員，指出Covid-19疫情過後，還有去年TPASS通勤月票上路，桃捷運量逐步攀升，財務更是轉虧為盈，相信這次98位生力軍加入，一定能為桃捷公司挹注全新能量。

張善政表示，桃捷公司一直秉持著機動、快速反應的精神服務乘客，去年因應搭車人潮，及時增開加班列車滿足旅客所需。還有，桃捷公司也是唯一獲選配合交通部鐵道局推動智慧鐵道研發計畫的運輸公司，計畫第一期成果相當豐碩，智慧鐵道的概念未來也將逐步擴散應用於台鐵高鐵等國內重要軌道運輸。

張善政還勉勵新進同仁於崗位上貢獻所學，並持續精進專業技能，相信這分工作將是每位同仁職業生涯中一個重要的里程碑，並提到今年底桃園捷運綠線新型無人駕駛的列車將進行軌道測試，預計後115年藝文特區站（展演中心）至坑口站的北段能正式營運。

桃捷公司表示，透過TPASS通勤月票的推出及國內外旅客的回流，桃園捷運旅運量持續攀升，預計今年日均運量將突破11萬人次，也使得車站管理與服務人力需求提升，這次徵才除涵蓋了維修、運務、經管等多類職缺，也特別開放9名副站長職缺，延攬具備服務業經驗的即戰力人才。

桃捷公司說明，在持續提升營運效能並推出商業策略聯盟、聯名商品及多元行銷活動之外，也將進一步提升桃園捷運的品牌影響力和競爭力，盼全體同仁堅持初衷，致力於提供安全、可靠且智慧化的旅運服務，讓每一位搭乘桃園捷運的旅客都能獲得愉快的乘車體驗。

在第一期智慧鐵道研發計畫成果方面，桃捷公司表示透過優化軌道沿線設備數據傳輸，許多重要的設備使用情形都可以經由5G系統，把設備最新的狀態數據傳回資料中心，進一步判讀是否需要維修或更換，提高系統的穩定度。另外與工研院合作研發的異物偵測系統，預計年底也會提出最新的研發進度報告。

桃捷公司董事長沈志藏、副總經理陳定漢、理范振威都出席勉勵新進同仁活動。

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