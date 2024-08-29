國1竹北環北交流道恐夭折 擬改興隆路建匝道但仍有難題

國道1號竹北交流道因通車當時周邊人口稀少，僅以鑽石型交流道設計，時至今日已不敷使用，擁堵嚴重，地方一直以來都喊話應重新設計改善，並興建第2交流道，原擬於環北路興建竹北第2交流道，不過因拆遷困難，已擬改於興隆路新建南入北出匝道，期望解決竹北銜接國道塞車問題。

規畫中的竹北交流道興隆路南入北出匝道將僅興建南下入口及北上出口，並不會興建完整交流道，預定位置將位於目前竹北交流道與新竹交流道之間，不過因興隆路路幅仍有限，且緊鄰頭前溪堤防、行水區及住宅大樓，加上匝道位置與前後交流道距離稍近，因此高公局認為技術方面還需進一步克服。

立法院交通委員會今上午前往興隆路與縣政二路口視察，立委林思銘、徐欣瑩及鄭正鈐都出席關心，交通部代理部長陳彥伯、交通部、高公局、內政部國土署、新竹縣政府、新竹市政府一同到場會勘討論，考察興隆路是否能興建高速公路匝道。

原本地方希望能於環北路興建竹北第2交流道，除了分流竹北交流道負擔，同時也能改善台元科技園區聯外交通，不過因周邊大樓、民宅密集，拆遷、徵收困難，因此規畫單位認為可行性困難，計畫改為興隆路興進匝道為竹北交流道分流。

不過興隆路匝道因須考量楊頭高架、頭前溪行水區落墩問題，且頭前溪上下游還需新建至少2座橋梁，公路局長陳文瑞認為恐會被水利單位打回票，認為須審慎評估規畫。

立委林思銘則當場痛批水利單位常常在重大建設拖後腿，只會依規範禁止橋梁在影響水流的情況下興建，卻從未提出如何克服，導致許多重大橋梁建設卡關，呼籲水利單位應一同討論，提出解決方案。同時他也認為高公局應再評估環北路交流道興建可行性。

除了竹北交流道改善計畫外，會議焦點還關注科技大橋、跨頭前溪橋、台一線替代道路接武陵路橋，以及經國大橋改善計畫。

陳彥伯指出，站在交通部立場，會給予興建科技大橋及跨頭前溪橋支持，因為不僅能改善區域交通，還能促進未來產業發展，交通部都將給於支持，但仍待縣市政府完成可行性研究，中央就會給予地方政府協助。

立委柯建銘特助戴振博指出，往返新竹縣市的人口日漸增加，新竹人深受塞車之苦，無論是竹北交流道改善，或是興建科技大橋、跨頭前溪橋，都能紓解交通問題，因此未來將敦促行政部門，由中央與地方攜手推動，盡快完成這幾項大新竹交通重大建設。