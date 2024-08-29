超過40年楊梅幼兒園斥資近億重建 將招收178名幼兒

桃園市立楊梅幼兒園校舍興建於1981年，因屋齡老舊空間狹小，桃園市教育局前年9月拆除，斥資9610萬元重建地上3層建物，今舉行完工揭牌典禮，幼兒園預計招收3班48名2歲幼童及5班130名3至5歲幼童，共8班178人。

楊梅幼兒園位於楊梅區楊新一路上，有40多年歷史，過去因老舊且空間狹小，不利於幼童學習發展，2年前規畫重建，幼兒園總樓地板面積約1788平方公尺，建地上3層樓建築物，工程總經費為9610萬元，其中教育部核定補助4425萬元，市府自籌5185萬元。

桃園市長張善政今出席揭牌活動，並與幼童一起戳湯圓，象徵幼兒園圓滿，並共同蓋手印留下紀念，張說，原本的幼兒園因為原來的容量不夠因此擴建，且原先基地不規則，透過建築巧思，讓建築外型和基地能夠配合有效利用，明天將開學今特別前來揭牌。楊梅居民持續增加，年輕父母愈來愈多，期盼好環境讓幼兒有更好教育空間。

教育局表示，目前桃園有14個市立幼兒園、1個區立幼兒園，共15座幼兒園，預計招收3班48名2歲幼童及5班130名3至5歲幼童，共8班178人。市府也積極推動幼兒教育相關政策，如新增公私立教保服務機構5歲幼兒教育助學金，針對滿5歲且就讀公私立教保服務機構的幼兒補助每人每學期4500元，一學年達9000元。

教育局說，幼兒園融入在地文化，建築造型及立面以水晶意象的玻璃磚呼應南側池塘波光粼粼的美景，水美窯紅磚搭建的樓梯外牆傳承了客家老街風貌，梯田般的建築量體象徵楊梅早年農村聚落的型態，以埤塘造型屋頂綿延南側水池的景觀，讓幼兒園與當地社區及自然環境的連結更加緊密。室內空間設計採用暖白色與原木色系，大面積開窗增加採光讓空間明亮且溫暖，室外綠地則提供不同型態的活動空間，增加幼童探索自然視野的樂趣。