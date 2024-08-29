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苗縣西湖有機文旦成功打開國外通路 明出貨銷往新加坡

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣政府積極行銷在地農特產品通路，今年成功打開國外通路，約有5300公斤有機柚子，預計明天出貨銷往新加坡。圖／翻攝多多龍有機農場臉書
苗栗縣政府積極行銷在地農特產品通路，今年成功打開國外通路，約有5300公斤有機柚子，預計明天出貨銷往新加坡。圖／翻攝多多龍有機農場臉書

苗栗縣西湖鄉是縣內文旦柚最大產區，且歷史悠久，部分文旦柚樹齡達30、40年以上，柚果品質佳，近年來柚農投入友善生態與有機生產，不只獲得友善石虎農作標章，更獲得有機認證，成功建立行銷品牌；在縣府協助行銷下，今年成功打開國外通路，約有5300公斤有機柚子，預計明天出貨銷往新加坡

苗栗縣農會理事長、鄉代會副主席吳峻毅表示，這是西湖鄉文旦柚首度外銷至新加坡，以多多龍、鄉野傳奇有機農場出產的柚果為主，讓西湖鄉文旦柚的名號更響亮，也讓更多柚農有多元的銷售渠道，減輕銷售壓力。他說，往年銷往大陸的量約有5000箱，但這兩年已完全沒有銷往大陸訂單，加上景氣較低迷，目前訂單還不明顯，這筆外銷新加坡算是大單了，預估下月初開始，企業、寺廟、機關團體送禮的訂單才會陸續湧現。

本身也投入友善生態柚園的吳峻毅說，柚農透過草生栽培，提供石虎棲地，並設計彩繪石虎及12個曾出沒在西湖鄉的不同動物的獨特包裝，共同建立品牌形象。

縣府則表示，日前由副縣長邱俐俐帶團前往參加新加坡舉辦NATAS國際旅展，以「Chill好食」農遊品牌，行銷苗栗一年四季豐饒的多元農特產品，並牽起農特產品行銷通路，為辛苦種植優質農產品的農友們開闢新加坡的銷售通路。

感謝新加坡大使童振源的協助推廣，透過他豐富的外交經驗和人脈，幫助苗栗縣政府與Yoshimura董事長方震群建立聯繫，訂購20呎貨櫃、約有5300公斤的西湖有機柚子，期望未來雙方能夠持續開展實質合作，促進苗栗農產品在國際市場上的發展。

近年來西湖鄉柚農投入友善生態與有機生產，不只獲得友善石虎農作標章，更獲得有機認證，成功建立行銷品牌。圖／翻攝多多龍有機農場臉書
近年來西湖鄉柚農投入友善生態與有機生產，不只獲得友善石虎農作標章，更獲得有機認證，成功建立行銷品牌。圖／翻攝多多龍有機農場臉書

文旦 新加坡

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