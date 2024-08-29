防止詐騙及銷售侵擾 竹市新推「住址隱匿」到府受理申辦服務

近年不動產詐騙案件日益猖獗，民眾即使無意出售房屋，卻頻繁接到業者的來信或登門拜訪的狀況，不勝其擾，這即是土地登記謄本原則公開所有權人的姓名及住址等資料所致。新竹市政府地政處表示，為兼顧個人資料保護，新竹市地政事務所自今年度起推出「住址隱匿」到府受理服務，由地所派員到各社區受理案件申辦，申請後不僅能解決被打擾的問題，也能讓個資獲得更進一步的保障，歡迎市民朋友多加利用。

新竹市代理市長邱臣遠表示，保障市民財產是市府的責任，對於防詐工作尤為重視。為增加市民防詐免疫力，市府團隊透過多元管道宣導反詐，提醒市民注意保護個人財產。雖然在保障不動產交易安全，土地登記資料仍有公開的必要性，但為兼顧財產所有權人住址的保護，建議民眾可善用「住址隱匿」服務，讓個資防護力再升級。

竹市地政處表示，在兼顧不動產交易安全及個人資料隱私的原則下，將土地登記謄本分為三類，第一類謄本限定所有權人申請、第二類謄本為任何人均可申請、第三類謄本為供利害關係人申請但需附關係證明文件，例如法院判決書等。三種類謄本最大差別為第一類謄本所有權人姓名、統一編號、出生日期、住址全部揭露；第二類謄本僅顯示所有權人姓氏名字則為＊＊、部分統一編號，住址全部揭露；至於第三類謄本僅顯示為所有權人全部姓名及住址。

地政處說明，多數民眾對於第二類謄本為何需將住址全部揭露抱持疑惑，這是因為不動產價值高，考量到交易安全的保護，確實有提供足以識別所有權人身份資訊的需要，所以在設計上以公開為原則，並在兼顧個人隱私保護下額外規定，所有權人如不願住址全部揭露可以申請「住址隱匿」，住址僅會顯示到段／路／街／道或前6個字，其後住址資訊則會以＊取代，就可以避免被打擾。

地政處指出，111年申請住址隱匿筆數為998筆，112年申請數增加至3,139筆，成長2.14倍，今年1至5月申請筆數已有2,143筆，已達去年68%，顯示民眾對於個人資料保護的意識日益增加。住址隱匿主要申請管道有包括親自至不動產轄區地政事務所申辦或是隨登記案申請併同申辦、持自然人憑證至內政部數位櫃臺 (https://dc.land.moi.gov.tw/) 線上申請等，歡迎民眾多加利用。

地政處提醒，地政事務所自今年度起推出到府受理服務，由地所派員到各社區受理「住址隱匿」及「地籍異動即時通」案件申請，二項申請一次到位，歡迎各社區或公司提出需求，相關細節或對申辦住址隱匿有疑問者可致電諮詢相關內容03-5325121分機121。