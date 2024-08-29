竹市路燈近8成亮度不足議員批釀事故 市府編2900萬汰換

新竹市路燈多達4萬5544盞，卻有近8成超過使用年限，光源衰退至少50%，照度不足影響用路安全。市議員林彥甫批評，難怪今年上半年就有3起行人交通死亡事故跟道路照明不足有關，要求市府加速汰換亮度不足路燈，保障用路人交通安全。新竹市工務處表示，近2年已編列2900萬預算，統一規畫辦理全市路燈汰換。

根據新竹市審計室「2023年度新竹市總決算審核報告」指出，新竹市政府2020年至2023年4年來編列公用路燈裝設及修護工程預算金額計5161萬元，結算金額計5129萬餘元。

新竹市審計室指出，雖竹市府已採購新型LED燈具，汰換老舊路燈，惟竹市路燈逾8成即將邁入光衰階段，部分路段LED路燈間距太長，均不利於行車安全，且達汰換年限LED路燈或高耗能高壓鈉燈合計占比逾4成，亟待通盤規畫完善汰換計畫期程，以維護城市照明效能及達成節能減碳永續目標。

林彥甫指出，他早在今年3月就在議會提案，建請市府在無號誌路口的行穿線增加照明設備，保障夜間行人通行安全。市府雖陸續有汰換照度不足的路燈，但顯然數量遠遠不足，今年上半年就有3起行人交通死亡事故跟道路照明不足有關，市府卻還只停留在宣導要穿亮色的衣服，實在令人不解。

林彥甫表示，近期在議會臨時會，再次質詢道路照明改善計畫，工務處長陳明錚答詢表示，路燈汰換經費每年需2000萬到2500萬汰換4000盞路燈，然近2年預算編列不足，明年度開始將會增加預算，補足缺額，他也會督促市府加速汰換亮度不足的路燈。

新竹市政府工務處表示，市府已於去年編列約1300萬元、今年編列約1600萬元預算，汰換2013至2014年所換裝光衰嚴重的LED路燈；並已規畫逐年編列預算辦理新竹市路燈汰換作業，依據燈具老舊及光衰程度，統一規畫辦理全市路燈汰換，將持續積極配合辦理，以保障用路人安全。