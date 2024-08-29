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桃園9月3場徵才共2500職缺 月薪上看7萬元

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市就業服務中心9月已規畫三場徵才活動，圖為18日參加徵才的廠商名單。圖／就業職訓服務處提供
桃園市就業服務中心9月已規畫三場徵才活動，圖為18日參加徵才的廠商名單。圖／就業職訓服務處提供

桃園市政府就業職訓服務處表示，就業中心已規畫9月3場次「美好職涯 一鹿精彩」徵才活動，共計邀請60家廠商，釋出2500個以上就業機會，有的職缺薪資上看7萬元。

3場之才分別為9月6日（周五）中午11點至下午3點，在桃園區公所4樓大禮堂，邀請廠商30家，釋出1200個工作職缺，12日（周四）下午1點30分至下午3點30分八德區大漢市民活動中心（東勇一路51號1樓），邀請廠商15家，釋出約600個工作職缺；18日（周三）下午1點30分至下午3點30分桃園就業中心3樓（縣府路59號3樓），邀請廠商15家700個工作職缺。

3場次徵才受邀廠商包含遠雄航空自由貿易港區、迎廣科技、金像電子、正隆、明基材料、敬鵬工業、瑞健、亞勁車電技術、新碩達、高柏科技、英騰吉德、陽程科技、大華建設等公司，有廠商提供最高月薪7萬元積極獵才。現場還設置專案區，提供婦女再就業計畫、壯世代就業促進獎勵等多種方案諮詢及登記說明，並加強宣導「求職防騙」觀念，使民眾更加了解求職防騙的重點。活動詳情洽桃園就業中心（03）3333005或至桃園市工作職缺地圖（https://jobmap.tycg.gov.tw/）查詢。

桃園 職缺

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