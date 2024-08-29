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苑裡年度限定鬼門關夜市9月1日登場 警方將交管3道路範圍

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苑裡年度限定鬼門關夜市9/1登場，警方將交管3道路範圍；警方也呼籲，請前往參加普度民俗活動民眾，配合員警交通疏導管制措施，並勿違規停車。圖／警方提供
苑裡年度限定鬼門關夜市9/1登場，警方將交管3道路範圍；警方也呼籲，請前往參加普度民俗活動民眾，配合員警交通疏導管制措施，並勿違規停車。圖／警方提供

苗栗縣苑裡鎮年度限定「鬼門關夜市」9月1日登場，轄區通霄警方考量今年夜市共有3個攤商聯合會負責人申請路權舉辦，範圍較去年又增加，將於9月1日中午11點至9月2日凌晨0點管制交通，主要以和平路、中山路與世界路一段等3條道路範圍，禁止自小客車以上車輛進入。

苑裡市場委員會往年於農曆7月29日都會舉辦普度，加上後來舉辦晚會，人潮也帶來商機，吸引攤商前往擺攤，逐漸發展為宛如夜市的盛大場面，也成為全國知名的年度限定鬼門關夜市。

通霄警分局表示，因今年有3個攤商聯合會負責人向苑裡鎮公所申請路權，警方基於維持交通順暢本意，將會管制和平路、中山路與世界路一段等3條道路範圍，禁止自小客車以上車輛進入。

現場攤位分布3區域，一為：成功路段（中山路口至世界路口）、天下路段（為公路口至世界 路口）、建國路段（中山路口至大同路口） ；二：天下路段（為公路口至和平路口）、信義路段（為公路口至和平路口）區間範圍；三：為公路（中山路口至世界路口）區間範圍。

通霄警分局也呼籲，請前往參加普度民俗活動民眾，配合員警交通疏導管制措施，確實遵守各項管制事項，請勿違規停車（含臨時上、下貨物）或任意穿越馬路行為，貪圖一時方便影響他人，甚至發生交通事故，以維普度民俗活動周邊道路交通秩序。

交通管制 夜市 攤商 苗栗縣 鬼門關

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