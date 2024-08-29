議員質疑路燈近8成亮度不足 竹市府：逐年汰換

時代力量新竹市議員林彥甫今天說，竹市有近8成路燈超過使用年限、亮度不足，要求市府加速汰換。竹市府表示，已規劃逐年編列預算，依燈具老舊及光衰程度辦理全市路燈汰換。

林彥甫今天向中央社記者表示，根據新竹市審計室「112年度新竹市總決算審核報告」指出，新竹市路燈多達4萬5000多盞，卻有近8成超過使用年限，光源衰退至少50%，照明亮度不足、影響用路安全。

對於超過年限、光源衰退的路燈比例那麼高，林彥甫說，他感到詫異，難怪今年上半年就有3起行人交通死亡事故跟道路照明不足有關，市府卻還停留在宣導要穿亮色衣服，令人不解，要求市府加速汰換亮度不足路燈。

新竹市政府工務處透過文字表示，市府民國112年編列約新台幣1300萬元、113年編列約1600萬元，儘速汰換光衰嚴重的LED路燈；並已規劃逐年編列預算，依據燈具老舊及光衰程度辦理全市路燈汰換，保障用路人安全。