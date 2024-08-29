漁港釣魚平台傳亂象 苗縣府擬成立巡查隊

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港及通霄鎮新埔漁港釣魚平台，完工開放以來都發生釣客直入禁止區垂釣等「亂象」，抱怨設施不友善，政府美意打折扣。苗縣府回應，限於人力及經費，目前以釣客自律及勸導為主，明年希望委託成立巡查隊加強管理，兼顧休閒、安全與產業發展。

海洋保育署啟動「向海致敬-友善釣魚」方案，苗栗縣2020年4月起陸續開放後龍鎮公司寮漁港北堤與外埔漁港南堤，及新埔漁港北堤、龍鳳漁港北堤釣魚平台，苑裡漁港南堤開放垂釣區則在爭取中。

但縣府發現龍鳳漁港釣魚平台有人會跨越欄杆，進入堤防旁消波塊釣魚，新埔漁港在凱米颱風受災損壞後，仍有釣客無視公告及封鎖線垂釣。另有釣客則抱怨龍鳳漁港釣魚平台旁的消波塊容易卡釣組「釣地球」，只好直入消波塊垂釣，酸不實用「只是多一座景觀台」。

港口開放垂釣規定，包括垂釣方向、禁止跨越、占位、鑽孔，及不准亂丟垃圾等，依漁業法可裁罰3萬到15萬元。縣府農業處副處長蔡政新說，現場管理因人力不足，目前只能請釣友自律，並委由海巡人員加強巡邏，龍鳳漁港北提釣魚平台環境友善部分將進一步研議改善方案。

南龍區漁會總幹事顏德坤說，港區因有航道關係，嚴禁垂釣，釣友垂釣方向的下方又有消波塊，導致容易卡線，很難避免，除非設置向外延伸平台。他也認為港區垂釣應該定位在休閒，並非漁獲量，畢竟安全才是最重要的。