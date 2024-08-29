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到機捷A7站車程只要5分鐘 龜山社宅樂善安居動工

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導
「樂善安居」基地面積達1公頃，建築規模為地上14層、地下3層，低樓層設置托嬰中心、店鋪等商業設施，留設綠帶與戶外開放空間。示意圖／內政部國家住宅及都市更新中心提供
「樂善安居」基地面積達1公頃，建築規模為地上14層、地下3層，低樓層設置托嬰中心、店鋪等商業設施，留設綠帶與戶外開放空間。示意圖／內政部國家住宅及都市更新中心提供

內政部國家住宅及都市更新中心近年在桃園市陸續興建社會住宅，第6處龜山區「樂善安居」社宅昨天動土，提供790戶住宅單元，預計2028年竣工。總工程經費約44億1370萬元，由中央全額投資興建，內政部長劉世芳出席典禮，致詞鼓勵桃園市釋出更多公有地，讓住都中心新建更多社宅。

國家住都中心指出，目前在桃園推動13處社宅決標，戶數達4113戶，其中6處社宅基地共2093戶正興建中。

其中，「樂善安居」社宅在龜山區文南路，近中華郵政物流中心、樂善科技園區、華亞科技園區、文青國中小。到機捷A7體育大學站開車5分鐘，離國道一號林口交流道也近，交通便利。

樂善安居社宅基地面積達1公頃，打造地上14層、地下3層共4棟建物，低樓層設托嬰中心、店鋪等商業設施，還有綠帶與戶外開放空間，服務在地鄰里。

劉世芳與國家住都中心董事長花敬群等人昨天出席樂善安居社宅動土典禮，祈求工程順利。劉世芳說，未來期盼中央與地方政府合作，今年底目標興建達12萬戶社會住宅，未來7年希望達到25萬戶，以滿足各地年輕人的需求，同時符合賴清德總統「國家希望工程」的居住正義。

劉世芳 桃園 社宅

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