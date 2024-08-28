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桃市「綜合服務櫃台」下月2日啟用 7大服務一次看

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政今在市政會議預告市政大樓1樓「綜合服務櫃台」9月2日啟用。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政今在市政會議預告市政大樓1樓「綜合服務櫃台」9月2日啟用。記者陳俊智／攝影

桃園市政府局處眾多，不僅分布在市政大樓各樓層，也有單位辦公室在市政大樓以外地點。為免洽公民眾奔波，市長張善政今在市政會議預告市政大樓1樓「綜合服務櫃台」9月2日啟用，將提供地政、交通、長照和通議等7大便民服務。

張善政表示，「綜合服務櫃檯」將提供長照服務申辦與諮詢、通譯、身心障礙證明及停車位申辦諮詢、土地使用分區證明書申請、勞工關懷中心、地政便民工作站及路邊停車繳款等服務，協助市民在單個服務櫃檯辦理多項業務。

秘書處進一步介紹，綜合服務櫃台除了整合各局處與民眾息息相關的申辦業務，也提供越南、印尼、泰國、緬甸和英語等現場即時語言通譯，明年4月30日國土計畫實施後，也會提供「國土功能分區通知書(陸域)」申辦，服務時間為周一到周五的上午8時至中午12時、下午1時至下午5時。

政大 櫃檯 長照

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